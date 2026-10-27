Bầu cử giữa nhiệm kỳ tác động đến chính sách đối ngoại của Mỹ

Trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ (ngày 3-11), nhiều nhà phân tích độc lập nhận định đảng Dân chủ đang đứng trước cơ hội giành chiến thắng tại Hạ viện và thậm chí cả Thượng viện.

Theo Hãng tin Reuters, nếu kịch bản trên diễn ra, đảng Dân chủ sẽ nắm một phần quyền lực ở Washington sau khi đảng Cộng hòa kiểm soát ở cả hai viện trong hai năm qua. Điều này có thể tác động đáng kể đến khả năng triển khai chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ, nhất là với các vấn đề Iran, Ukraine, Nga, Israel và chi tiêu quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và những người ủng hộ đảng Cộng hòa tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa tại bang Texas, Mỹ vào ngày 9-9. Ảnh: JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES

Trước khi phát động cuộc chiến tại Iran ngày 28-2, Tổng thống Mỹ không nhận được sự chấp thuận từ Quốc hội. Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã nhiều lần bỏ phiếu để chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn phớt lờ. Nếu nắm quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện, đảng Dân chủ có thể cắt chi tiêu quốc phòng để gây áp lực buộc Tổng thống Mỹ xin phép Quốc hội tiếp tục cuộc chiến và yêu cầu các quan chức điều trần công khai về kế hoạch của chính quyền.

Tổng thống Donald Trump gần như đã ngừng viện trợ tài chính và quân sự trực tiếp cho Ukraine, dù nhận được sự ủng hộ từ các nghị sĩ cả hai đảng. Mới đây nhất, quyết định dỡ bỏ trừng phạt dầu diesel Nga và miễn trừ một số biện pháp với lĩnh vực năng lượng Nga cũng khiến nhiều nghị sĩ Cộng hòa không hài lòng. Nếu giành quyền kiểm soát ở cả hai viện vào tháng 11, đảng Dân chủ có thể thúc đẩy gói viện trợ mới cho Ukraine, với 2/3 số phiếu cần thiết để vượt quyền phủ quyết của Tổng thống.

Đảng Dân chủ cũng có thể nhắm vào các hoạt động khác của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ví dụ, nghị sĩ Gregory Meeks của New York - người có khả năng đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát - đã đệ trình dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn kế hoạch của Tổng thống Trump đưa dầu diesel của Nga trở lại thị trường toàn cầu.

Sự ủng hộ của đảng Dân chủ dành cho Israel cũng suy giảm do cách hành xử của Israel trong cuộc chiến tại Dải Gaza, bạo lực ở Bờ Tây và quan hệ chặt chẽ giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với đảng Cộng hòa. Nếu kiểm soát Quốc hội, đảng này có thể hạn chế hoặc chấm dứt viện trợ quân sự cho Israel - đạt 3,8 tỷ USD trong năm tài chính gần nhất - mức cao nhất Mỹ dành cho một quốc gia. Mùa hè này, gần một nửa số nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ cắt khoản viện trợ này.

So với đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ thường chi tiêu cho quân sự ít hơn. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu tăng ngân sách quốc phòng chưa từng có tiền lệ, tăng 67% trong năm nay, đạt 1.500 tỷ USD. Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã ngăn chặn điều đó tại Thượng viện, với lý do Tổng thống Mỹ đã từ chối tham khảo ý kiến Quốc hội về cuộc xung đột với Iran và việc cắt giảm mạnh các chương trình xã hội.

Tổng thống Donald Trump cũng đã giữ lại hoặc hủy bỏ hàng tỷ USD viện trợ cho nước ngoài đã được Quốc hội thông qua. Nhiều thành viên của đảng Dân chủ bất bình trước những khoản cắt giảm này và cho biết sẽ cố gắng khôi phục lại nguồn tài trợ.

MINH CHÂU