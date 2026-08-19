Sau 3 ngày khẩn trương triển khai, Bộ Tư lệnh TPHCM đã hoàn thành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Lạc An 3 (xã Thường Tân, TPHCM). Qua đó phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng xử lý hơn 1.000m³ đất, đào sâu khoảng 10m và mở rộng phạm vi hơn 10m quanh khu vực miệng giếng nước, phát hiện và quy tập 5 hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân

Căn cứ các tài liệu, dấu hiệu tại hiện trường và thông tin thu thập từ nhân chứng, bước đầu xác định các liệt sĩ hy sinh trong các năm 1968 và 1970.

Sau khi phát hiện hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TPHCM chỉ đạo thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Việc thu thập, bảo quản, bàn giao hài cốt và di vật được tiến hành chặt chẽ, trang nghiêm. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Hoàn thành tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Thường Tân

Kết quả tìm kiếm tại xã Thường Tân là cơ sở để các lực lượng tiếp tục rà soát, xác minh thông tin và nghiên cứu những khu vực có dấu hiệu liên quan, góp phần thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

* Cùng ngày, tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 500m³ đất, đã phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật.

Các lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 19-8

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 19-8, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 379 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 211 bộ có di vật; gồm 346 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG