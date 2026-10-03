Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến lần đầu trải nghiệm nghệ thuật hát bội

Sáng 3-10, Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Hòa Hưng) phối hợp với Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM tổ chức chương trình ngoại khóa trải nghiệm nghệ thuật hát bội và âm nhạc dân tộc dành cho học sinh ở ba khối lớp.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Hòa Hưng) tìm hiểu về nghệ thuật hát bội

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị đặc sắc của nghệ thuật hát bội, Trường THPT Nguyễn Khuyến phối hợp với Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM tổ chức cho học sinh xem các tiết mục biểu diễn, đồng thời tìm hiểu về nghệ thuật hóa trang, phục trang sân khấu và các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc.

Thông qua các hoạt động, học sinh được khơi dậy niềm yêu thích nghệ thuật dân tộc, bồi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống và nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy các di sản văn hóa Việt Nam.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hát bội mang đến nhiều cảm xúc cho học sinh

Hồng Ân, học sinh lớp 10CD3, Trường THPT Nguyễn Khuyến, cho biết, đây là lần đầu tiên em được xem biểu diễn nghệ thuật hát bội nên rất háo hức. Ấn tượng của em sau khi xem xong các tiết mục biểu diễn là mỗi nhân vật được đeo một mặt nạ khác nhau tượng trưng cho tính cách của nhân vật.

Còn với Phương Uyên, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Khuyến, em rất cảm phục sự tâm huyết và chuyên nghiệp của các nghệ sĩ tham gia biểu diễn cũng như các nhân viên hậu trường sau cánh gà. Tất cả đã tạo nên những tiết mục biểu diễn chỉn chu từ trang phục đến nội dung và hình thức biểu diễn.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Hòa Hưng) chụp hình với các nghệ sĩ hát bội

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn, Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM cho biết, việc tổ chức các chương trình phục vụ đối tượng khán trẻ nhằm giúp các em đến gần hơn với các loại hình nghệ thuật dân tộc.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Hòa Hưng) tìm hiểu về nghệ thuật hát bội

Thông qua các tiết mục biểu diễn, Nhà hát mong muốn giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của nghệ thuật hát bội, các kỹ thuật hóa trang, phục trang, hình thức biểu diễn, kết hợp với việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế giúp học sinh biết, hiểu và yêu hơn nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Hòa Hưng) tìm hiểu về nghệ thuật hát bội

Đây là một trong những hoạt động phối hợp giữa Sở GD-ĐT và Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM hướng đến mục tiêu giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống trong trường học.

THU TÂM