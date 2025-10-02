Nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử - văn hóa cho học sinh

Ngày 2-10, tại Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM), Sở VH -TT TPHCM đã khai mạc Chương trình giáo dục lịch sử - văn hóa năm 2025.

Trong không gian trưng bày, học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng, TPHCM) được nghe thuyết minh viên giới thiệu về giai đoạn kháng chiến chống Pháp và Mỹ qua những địa danh lịch sử gắn liền với vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu, như: Nhà tù Côn Đảo, địa đạo Long Phước, căn cứ Minh Đạm, chiến dịch Bình Giã...

Học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng, TPHCM) tham gia Chương trình giáo dục lịch sử - văn hóa năm 2025

Ngoài tham quan, các em còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

Trò chơi “Theo dòng lịch sử” với hình thức rung chuông vàng giúp học sinh kiểm tra kiến thức lịch sử giai đoạn 1954-1975. Trò chơi “Trí tuệ sáng tạo” lại đòi hỏi sự khéo léo khi lắp ghép bức ảnh nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ từ những mảnh rời.

Đặc biệt, trải nghiệm “Sức mạnh đoàn kết” đưa học sinh vào hành trình tìm kiếm và giải mã mật thư, qua đó rèn luyện tinh thần đồng đội, tư duy sáng tạo và kỹ năng giao tiếp.

Các em học sinh tham gia trò chơi rung chuông vàng tại chương trình

Sau phần tham quan, giáo viên phối hợp cán bộ bảo tàng triển khai phiếu học tập dưới dạng trắc nghiệm, giúp học sinh hệ thống kiến thức, đánh giá trải nghiệm và đưa ra đề xuất cho chương trình.

TRÚC GIANG