Giáo dục

Nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử - văn hóa cho học sinh

SGGPO

Ngày 2-10, tại Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM), Sở VH -TT TPHCM đã khai mạc Chương trình giáo dục lịch sử - văn hóa năm 2025.

Trong không gian trưng bày, học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng, TPHCM) được nghe thuyết minh viên giới thiệu về giai đoạn kháng chiến chống Pháp và Mỹ qua những địa danh lịch sử gắn liền với vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu, như: Nhà tù Côn Đảo, địa đạo Long Phước, căn cứ Minh Đạm, chiến dịch Bình Giã...

hoc sinh vt.jpg
Học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng, TPHCM) tham gia Chương trình giáo dục lịch sử - văn hóa năm 2025

Ngoài tham quan, các em còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

Trò chơi “Theo dòng lịch sử” với hình thức rung chuông vàng giúp học sinh kiểm tra kiến thức lịch sử giai đoạn 1954-1975. Trò chơi “Trí tuệ sáng tạo” lại đòi hỏi sự khéo léo khi lắp ghép bức ảnh nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ từ những mảnh rời.

Đặc biệt, trải nghiệm “Sức mạnh đoàn kết” đưa học sinh vào hành trình tìm kiếm và giải mã mật thư, qua đó rèn luyện tinh thần đồng đội, tư duy sáng tạo và kỹ năng giao tiếp.

hoc sinh.jpg
Các em học sinh tham gia trò chơi rung chuông vàng tại chương trình

Sau phần tham quan, giáo viên phối hợp cán bộ bảo tàng triển khai phiếu học tập dưới dạng trắc nghiệm, giúp học sinh hệ thống kiến thức, đánh giá trải nghiệm và đưa ra đề xuất cho chương trình.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

lịch sử Nhà tù Côn Đảo địa đạo Long Phước Pháp bảo tàng VH-TT dân tộc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn