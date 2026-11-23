Sáng 23-11, tại phường Thủ Dầu Một (TPHCM), Bảo tàng Bình Dương tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1976 - 2026) gắn với chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và hưởng ứng “Tuần lễ Công nghiệp văn hóa TPHCM lần thứ I, năm 2026”.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: DUY TRẦN

Tại lễ kỷ niệm, bà Văn Thị Thùy Trang, Giám đốc Bảo tàng Bình Dương, cho biết, tiền thân của đơn vị là Phòng Bảo tồn Bảo tàng thuộc Ty Văn hóa - Thông tin tỉnh Sông Bé (thành lập năm 1976). Các thế hệ cán bộ đầu tiên đã miệt mài điền dã, khai quật nhiều di chỉ khảo cổ Tiền - Sơ sử tiêu biểu như Dốc Chùa, Mỹ Lộc và sưu tầm hàng ngàn kỷ vật kháng chiến.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày chuyên đề “Sơn mài Tương Bình Hiệp - Nét văn hóa đặc sắc của người Bình Dương”. Ảnh: DUY TRẦN

Bảo tàng Bình Dương đang quản lý, phát huy giá trị 66 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng; lưu giữ hơn 28.000 hiện vật cùng nhiều tư liệu quý.

Đơn vị vinh dự bảo quản 3 bảo vật quốc gia (Tượng động vật Dốc Chùa, Mộ chum gỗ nắp Trống đồng, Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh) và đồng hành đưa 5 di sản vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Nghề gốm Bình Dương, Nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, Võ lâm Tân Khánh Bà Trà, Lễ hội Kỳ yên Đình Dĩ An và Lễ hội Kỳ yên Đình Tân An).

Thông qua đổi mới trưng bày và đưa di sản vào học đường, bảo tàng còn trở thành “giảng đường mở”, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Tác phẩm tại trưng bày chuyên đề “Sơn mài Tương Bình Hiệp - Nét văn hóa đặc sắc của người Bình Dương”. Ảnh: DUY TRẦN

Dịp này, Bảo tàng Bình Dương khai mạc trưng bày chuyên đề “Sơn mài Tương Bình Hiệp - Nét văn hóa đặc sắc của người Bình Dương” nhằm tôn vinh tinh hoa làng nghề truyền thống gắn với chuỗi quà tặng du lịch đương đại; đồng thời tổ chức triển lãm tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu năm 2026 với nhiều tác phẩm sơn mài, sơn dầu, điêu khắc và sắp đặt đặc sắc.

DUY TRẦN