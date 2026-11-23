Chiều 23-11, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức tọa đàm “Phát triển mỹ thuật TPHCM trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa”, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Đại biểu dự tọa đàm “Phát triển mỹ thuật TPHCM trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa”

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thị Thu Hiền cùng lãnh đạo Hội Mỹ thuật TPHCM chủ trì.

Tại tọa đàm, các nhà khoa học, nghệ sĩ, cán bộ bảo tàng và doanh nghiệp tập trung làm rõ mối quan hệ giữa giá trị nghệ thuật và giá trị kinh tế, vai trò của phòng tranh trong chuỗi giá trị mỹ thuật, phát triển nghệ thuật công cộng và không gian sáng tạo gắn với bản sắc đô thị.

Nhiều ý kiến cũng quan tâm ứng dụng công nghệ trong trưng bày bảo tàng, gắn kết đào tạo với thực hành nghề nghiệp, phát triển du lịch văn hóa từ mỹ thuật công cộng gắn với di sản lịch sử.

Theo GS-TS Nguyễn Xuân Tiên, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, mỹ thuật là “lõi DNA” tạo nên bản sắc cho sản phẩm văn hóa. Song việc khai thác sơn mài, gốm, điêu khắc vẫn đơn lẻ, thiếu kết nối giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế và doanh nghiệp. Ông đề xuất mô hình hợp tác đa bên giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, hội chuyên ngành, chủ thể sáng tạo và cộng đồng.

Khách tham quan Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

ThS Phan Vũ Như Uyên (Trường Đại học Hoa Sen) chỉ ra sự đứt gãy giữa ba mắt xích: đào tạo, thực hành sáng tạo và thị trường, khiến không ít họa sĩ trẻ chật vật tìm đầu ra cho tác phẩm. Trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), tác giả khẳng định AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế chủ thể sáng tạo là con người.

Theo bà, TPHCM hình thành tổ chức trung gian chuyên nghiệp, quỹ phát triển tài năng trẻ và chương trình lưu trú nghệ thuật. Thành phố cũng cần xây dựng cơ chế đặt hàng nghệ thuật công cộng có tuyển chọn, thù lao tương xứng, và đưa kiến thức sở hữu trí tuệ vào đào tạo.

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THIÊN BÌNH