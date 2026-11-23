Sáng 23-11, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khai mạc triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ” tại số 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, TP Hà Nội.

Triển lãm là hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), nhằm tạo điều kiện cho công chúng và du khách, khám phá lịch sử kiến trúc, diện mạo đô thị qua những tài liệu quý giá của Việt Nam và Pháp.

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho biết, giai đoạn 1858-1945, nhiều công trình mang phong cách kiến trúc Pháp được xây dựng tại Việt Nam. Những công trình còn tồn tại đến nay đã trở thành dấu ấn kiến trúc, góp phần định hình diện mạo nhiều đô thị. Để làm sáng rõ lịch sử hình thành, biến đổi và giá trị của các công trình, tài liệu lưu trữ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: PHƯƠNG HIỀN

Từ nguồn tư liệu đó, ban tổ chức lựa chọn hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh tiêu biểu của gần 60 công trình kiến trúc trên cả nước.

Triển lãm được chia thành 2 phần chính. Phần thứ nhất, giới thiệu những công trình kiến trúc tiêu biểu tại nhiều địa phương, giúp công chúng tìm hiểu quá trình hình thành, biến đổi của từng công trình, cũng như sự giao thoa, tiếp biến với điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Phần thứ hai là các tài liệu về quy hoạch đô thị, phản ánh quá trình tổ chức không gian, hình thành và phát triển diện mạo các đô thị Việt Nam giai đoạn 1858-1945.

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: PHƯƠNG HIỀN

Triển lãm lần này góp phần lan tỏa giá trị nổi bật và ý nghĩa toàn cầu của khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp tại Việt Nam và Đông Dương - khối tài liệu đã được cơ quan lưu trữ hai nước phối hợp lập hồ sơ đề cử Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO vào cuối năm 2025. Dự kiến, việc trao Bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới đối với khối tài liệu này sẽ được tổ chức vào tháng 4-2027.

Các đại biểu nghe giới thiệu về triển lãm. Ảnh: PHƯƠNG HIỀN

GIA KHÁNH - PHƯƠNG HIỀN