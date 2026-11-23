Ngày 23-11, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức Lễ tiếp nhận Trống đồng Đông Sơn được Hải quan Pháp thu giữ năm 2014 và trao trả Việt Nam ngày 10-9-2026, nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Lễ tiếp nhận Trống đồng Đông Sơn tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: LÊ THÚY

Việc tiếp nhận Trống đồng Đông Sơn là kết quả phối hợp giữa Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Pháp.

Theo kết quả giám định, đây là hiện vật nguyên gốc, thuộc loại Heger I, nhóm B, có niên đại khoảng thế kỷ III - I trước Công nguyên.

Trống nặng 17,85kg, đường kính mặt từ 53,2 đến 53,8cm. Mặt trống nổi bật với hoa văn mặt trời 12 tia, họa tiết lông công cách điệu cùng các vành hoa văn hình học, xương cá được tạo tác tinh xảo.

Mặt trống nổi bật với hoa văn mặt trời 12 tia. Ảnh: LÊ THÚY

Hiện vật mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc, góp phần làm rõ trình độ kỹ thuật đúc đồng và đời sống văn hóa của cư dân Đông Sơn cách đây hơn 2.000 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Đoàn cho biết, việc tiếp nhận Trống đồng Đông Sơn có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam. Đây cũng là kết quả hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan chức năng hai nước trong ngăn chặn buôn bán trái phép cổ vật, đưa di sản có nguồn gốc Việt Nam trở về quê hương.

Hoa văn được tạo tác tinh xảo. Ảnh LÊ THÚY

Trước đó, vào tháng 8-2014, hiện vật được phát hiện trên một chuyến bay từ Senegal quá cảnh Tây Ban Nha đến thành phố Rennes (Pháp) nhưng không có giấy tờ nhập khẩu hợp pháp.

Sau khi bị Hải quan vùng Bretagne thu giữ và Tòa án thành phố Rennes ra quyết định tịch thu vào năm 2015, chiếc trống đồng được giao cho Bảo tàng Mỹ thuật Rennes lưu giữ, bảo quản.

Qua quá trình nghiên cứu, đối chiếu tư liệu cũng như phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng Việt Nam và Pháp, hiện vật được xác định có nguồn gốc từ Việt Nam.

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9 vừa qua, lễ bàn giao hiện vật đã diễn ra tại Bộ Văn hóa Pháp. Đến đầu tháng 11, trống đồng được đưa về nước và bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia thẩm định, lưu giữ. Sau khi tiếp nhận, các cán bộ chuyên môn tại bảo tàng bảo quản bước đầu nhằm bảo đảm an toàn cho hiện vật trước khi đưa vào lưu giữ, nghiên cứu và phát huy giá trị.

Hiện vật được giao cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia thẩm định, lưu giữ. Ảnh: LÊ THÚY

Cùng ngày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc trưng bày "Mùa đông lịch sử 1946 - Toàn quốc kháng chiến: Ký ức và Tri ân", giới thiệu hơn 150 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về những ngày đầu kháng chiến và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Nội dung trưng bày gồm 3 phần: Khát vọng hòa bình, Niềm tin và sức mạnh, Ký ức và tri ân; tái hiện bối cảnh lịch sử dẫn đến quyết định phát động Toàn quốc kháng chiến, cuộc chiến đấu 60 ngày đêm của quân và dân Hà Nội cùng tinh thần kháng chiến trên các mặt trận cả nước.

Trưng bày mở cửa phục vụ công chúng đến ngày 23-12; giúp khách tham quan hiểu sâu hơn ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện Toàn quốc kháng chiến, thêm trân trọng giá trị hòa bình và nâng cao ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

VĨNH XUÂN