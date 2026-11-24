Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 là dịp nhìn lại vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh của văn hóa trong hành trình phát triển đất nước. Văn hóa bồi đắp con người, gắn kết xã hội và góp phần đưa thành quả phát triển đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Nuôi dưỡng nhân cách, vun đắp lòng tin

Văn hóa là nền tảng của phát triển, bởi văn hóa định hình cách con người sử dụng tri thức, phát huy năng lực và nắm bắt những cơ hội mà tiến bộ đem lại.

Các bạn trẻ tham gia lễ hội văn hóa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM).

﻿Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Công nghệ có thể mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, nhưng việc nhận biết điều đáng tin, tôn trọng phẩm giá của người khác và chịu trách nhiệm về những gì mình truyền đi phụ thuộc vào năng lực phán đoán, chuẩn mực ứng xử.

Nền kinh tế càng dựa vào sáng tạo và hợp tác, những phẩm chất như trung thực, tôn trọng khác biệt và trách nhiệm với việc chung càng có ý nghĩa đối với chất lượng phát triển.

Văn hóa bồi đắp những phẩm chất ấy bằng một quá trình lâu dài. Văn hóa hiện diện hàng ngày trong nếp sống gia đình, cách ứng xử ở trường học, nơi làm việc và trong cộng đồng. Những lựa chọn lặp lại mỗi ngày dần định hình lối sống. Văn học và nghệ thuật mở rộng trải nghiệm ấy.

Một tác phẩm có chiều sâu giúp người đọc, người xem hiểu những cảnh đời khác biệt và suy ngẫm về lựa chọn của mình. Những trải nghiệm ấy nuôi dưỡng năng lực cảm thụ cái đẹp, sự đồng cảm và khả năng tự suy xét.

Văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh khi các giá trị được chia sẻ giúp xã hội tạo dựng lòng tin và khả năng cùng hành động. Lòng tin được củng cố khi người dân thấy những chuẩn mực được thực hiện công bằng và tiếng nói của mình được coi trọng. Sự gắn bó với cộng đồng tạo động lực để họ gìn giữ di sản, chia sẻ trách nhiệm và chủ động giải quyết những vấn đề chung.

Trong hội nhập, những giá trị văn hóa được trao truyền, làm mới qua các thế hệ còn giúp con người Việt Nam tự tin đối thoại với thế giới, có khả năng sáng tạo bằng kinh nghiệm và cách nhìn của mình.

Bình đẳng trong thụ hưởng

Điều 41 của Hiến pháp 2013 ghi nhận quyền của mọi người được tiếp cận, hưởng thụ các giá trị văn hóa và tham gia đời sống văn hóa. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục đặt ra yêu cầu bảo đảm quyền thụ hưởng, sáng tạo và tiếp cận bình đẳng.

Màn biểu diễn vũ điệu đoàn kết của 54 dân tộc tại “Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thu nhập, nơi cư trú hay khoảng cách địa lý cần được tính đến để quyền ấy được thực hiện bình đẳng. Khi sách, nghệ thuật và các cơ hội học tập, sáng tạo tập trung ở những nơi có thị trường lớn, người dân tại địa bàn khó khăn phải mất nhiều thời gian, chi phí hơn để tiếp cận và nuôi dưỡng sở thích lâu dài.

Khoảng cách ấy còn ảnh hưởng đến khả năng khám phá năng khiếu, mở rộng hiểu biết và tham gia đời sống xã hội. Vì vậy, cần ưu tiên nguồn lực cho những nơi ít cơ hội nhất, đồng thời bảo đảm chất lượng và tính thường xuyên của dịch vụ. Bình đẳng còn bao hàm quyền lựa chọn và biểu đạt.

Người dân ở mọi vùng miền cần được tiếp xúc với thành tựu văn hóa, nghệ thuật trong nước và thế giới, đồng thời sáng tạo bằng tiếng nói, ký ức, kinh nghiệm của cộng đồng mình.

Để thực hiện những quyền ấy, Nhà nước cần bảo đảm điều kiện tiếp cận văn hóa ở mọi địa bàn. Ngân sách sẽ phân bổ theo mức độ thiếu hụt cơ hội thụ hưởng và bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên.

Cơ chế đặt hàng hướng đến gắn chất lượng chương trình với phạm vi phục vụ, số lần tham gia và khả năng tiếp cận của người khuyết tật. Hạ tầng số đáp ứng yêu cầu mở rộng kho tác phẩm, học liệu có bản quyền, kết hợp mạng lưới phục vụ trực tiếp ở nơi kết nối còn hạn chế.

Các thiết chế văn hóa xuất phát từ nhu cầu công chúng. Thư viện, bảo tàng, nhà hát có thể liên kết với trường học, điểm sinh hoạt cộng đồng để duy trì chương trình quanh năm.

Đội ngũ sáng tạo dồn sức phát triển tác phẩm có chất lượng, hình thức tiếp cận phù hợp và hợp tác với người dân từ khâu lựa chọn nội dung. Khi sử dụng di sản, tri thức và tư liệu cộng đồng, sự đồng thuận và ghi nhận đóng góp là cơ sở để hợp tác lâu dài.

Ngoài ra, cần xem xét mức độ tham gia thường xuyên, chi phí tiếp cận, chênh lệch vùng miền và khả năng tự tổ chức hoạt động sáng tạo. Qua đó xác định nguồn lực đã đến với ai, nơi nào còn thiếu và cần điều chỉnh.

Khi người dân ở mọi vùng miền có cơ hội tiếp cận những giá trị tốt đẹp, làm giàu đời sống tinh thần và đóng góp cho cộng đồng, văn hóa mới thực sự bồi đắp con người Việt Nam phát triển toàn diện, trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của đất nước.

GS-TS TỪ THỊ LOAN, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa cộng đồng Việt Nam