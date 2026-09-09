Tấn công bằng UAV ở Sudan, ít nhất 35 người thương vong

Ít nhất 13 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào khu vực tòa án tại thành phố Um Rawaba, bang North Kordofan, miền Trung Sudan ngày 8-9.

Khu vực tòa án tại thành phố Um Rawaba nơi vừa bị tấn công bằng UAV. Ảnh: UA NEWS

Ngày 9-9, trang China.org dẫn nguồn tin từ tổ chức tình nguyện mang tên Mạng lưới các bác sĩ Sudan cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 13 giờ địa phương ngày 8-9, khi khu vực bên ngoài tòa án tập trung đông người chờ làm các thủ tục pháp lý và hành chính.

Theo các nhân chứng, UAV đã thực hiện nhiều đợt tấn công, phóng 3 tên lửa xuống sân tòa án, các công trình hành chính lân cận và khu dân cư.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Sudan Tribune

Phần lớn người bị thương được đưa tới Bệnh viện Um Rawaba cấp cứu. Trong số các nạn nhân có nhân viên tòa án và luật sư. Tổ chức Emergency Lawyers lên án vụ tấn công, cho rằng việc nhằm vào cơ sở dân sự và tư pháp là hành động vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Các nguồn tin địa phương cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tiến hành cuộc tấn công. Tuy nhiên, RSF chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc này.

Um Rawaba nằm trên tuyến đường chiến lược nối miền Trung và miền Tây Sudan, hiện do quân đội Sudan kiểm soát. Khu vực North Kordofan thời gian gần đây trở thành một trong những điểm nóng của cuộc chiến giữa quân đội Sudan và RSF, trong đó UAV được sử dụng ngày càng phổ biến để tấn công các mục tiêu ở xa chiến tuyến.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Liên hợp quốc cho biết, hơn 1.000 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV tại Sudan trong nửa đầu năm 2026.

KHÁNH HƯNG