Mỹ cho biết đã hỗ trợ xuất khẩu hơn 1,5 tỷ thùng dầu qua eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã hỗ trợ các đối tác vùng Vịnh xuất khẩu hơn 1,5 tỷ thùng dầu thô qua eo biển Hormuz kể từ mùa hè năm nay.

Lực lượng CENTCOM tại eo biển Hormuz. Ảnh: X/CENTCOM

Thông báo được đăng trên mạng xã hội X nhân chuyến thăm eo biển Hormuz ngày 25-10 của Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper. Trong chuyến thăm, ông Cooper khẳng định CENTCOM tiếp tục sát cánh cùng các đối tác vùng Vịnh và ngành vận tải biển quốc tế.

Theo CENTCOM, hơn 3.000 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz an toàn với sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ trong 6 tháng qua. Cơ quan này cũng cho biết, trong những tháng gần đây, hơn 95% số tàu lưu thông qua eo biển đã đi qua an toàn.

Dữ liệu của công ty theo dõi hàng hải Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô của khu vực, không tính Iran, đã phục hồi về mức trước chiến sự trong tháng 9-2026.

Quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là một trong những bất đồng trọng tâm trong cuộc chiến với Iran, bùng phát hồi cuối tháng 2 sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel.

Dù Washington khẳng định đã khôi phục hoạt động vận tải qua Hormuz, nhưng an ninh tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đối mặt nhiều rủi ro khi xung đột với Iran chưa được giải quyết dứt điểm.

PHƯƠNG NAM