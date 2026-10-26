Thế giới

Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Bờ Tây

SGGPO

Ngày 26-10, chính quyền Palestine cho biết chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng khiến hơn 2.670 người Palestine phải di tản, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Khu vực Dải Gaza. Ảnh: XINHUA
Khu vực Dải Gaza. Ảnh: XINHUA

Theo tờ Times of Israel, chiến dịch nhằm đáp trả vụ xả súng tại Hebron ngày 23-10 khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Chiến dịch diễn ra trước thềm cuộc bầu cử toàn quốc ngày 27-10 tại Israel, được xem là cuộc trưng cầu dân ý về chính phủ nước này sau 3 năm chiến sự.

Quân đội Israel cho biết đã triển khai lực lượng tại hơn 400 địa điểm trong cuối tuần qua, bắt giữ 40 người Palestine với cáo buộc liên quan đến Hamas hoặc Phong trào Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ).

Theo Tân Hoa xã, tính đến ngày 25-10, các cuộc giao tranh và không kích của Israel tại khu vực đã khiến 7 người thiệt mạng.

Quân đội Israel cũng thông báo phần lớn lao động Palestine có giấy phép không được vào các khu định cư của Israel tại Bờ Tây làm việc trong hai ngày 25 và 26-10. Các cửa khẩu vào Israel tiếp tục đóng cửa cho đến sau cuộc bầu cử ngày 27-10.

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