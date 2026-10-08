Hơn 8.500 tỷ đồng đầu tư đường ven biển tỉnh Cà Mau

Sáng 8-10, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường ven biển đoạn qua tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

Dự án đường ven biển đoạn qua tỉnh Cà Mau có tổng chiều dài khoảng 79,5km, gồm 2 đoạn: Rạch Gốc - Cái Đôi Vàm (điểm đầu tại vị trí cách cầu Kênh Tắc khoảng 1,85km, điểm cuối kết nối với đoạn Cái Đôi Vàm - Sông Đốc), Sông Đốc - Tiểu Dừa (điểm đầu kết nối với nút giao bờ Bắc đường dẫn cầu Sông Đốc, điểm cuối kết nối với tuyến đường bộ ven biển thuộc địa phận tỉnh An Giang).

Sơ đồ tuyến đường ven biển tỉnh Cà Mau: đoạn Rạch Gốc - Cái Đôi Vàm và đoạn Sông Đốc - Tiểu Dừa

Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Đất Mới, Cái Đôi Vàm, Sông Đốc, Khánh Hưng, Đá Bạc, Khánh Lâm và U Minh. Đây là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư 8.545 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh Cà Mau trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, thời gian thực hiện năm 2026 - 2030.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển nhằm kết nối các trung tâm kinh tế biển của tỉnh với vùng nội địa; góp phần kết nối thông suốt tuyến đường ven biển qua TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Đồng thời, nâng cao năng lực vận tải, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

TẤN THÁI