Điều chỉnh mức đầu tư Dự án đê và kè bảo vệ biển Tây lên 959 tỷ đồng

Ngày 4-8, tỉnh Cà Mau phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp.

Dự án do Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, gồm hạng mục xây dựng kè bảo vệ biển Tây từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, dài 11 km; xây dựng tuyến đê biển Tây (đoạn từ Cái Đôi Vàm đến đến Kênh Năm), dài 19km.

﻿Thi công đoạn đê từ cửa biển Ông Đốc đến cửa sông Bảy Háp

Kinh phí thực hiện dự án được huy động từ nguồn vốn vay của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), vốn viện trợ không hoàn lại của EU và vốn đối ứng của tỉnh.

Cụ thể, vốn ODA từ Cơ quan phát triển Pháp là 19,17 triệu EUR (hơn 510 tỷ đồng); nguồn viện trợ không hoàn lại của EU tương đương 100 tỷ đồng. Phần tăng thêm tập trung ở vốn đối ứng, tăng từ 239 tỷ đồng lên 349 tỷ đồng (tăng 110 tỷ đồng) do chi phí giải phóng mặt bằng (còn hơn 3,7km chưa bàn giao cho nhà thầu). Đến tháng 6-2026, dự án đã giải ngân hơn 322 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, dự án còn triển khai trồng mới khoảng 100 ha rừng ngập mặn; thành lập 45 tổ/nhóm nông dân và xây dựng các mô hình sinh kế cho hơn 1.000 hộ dân.

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