Cà Mau: Hơn 3.700 tỷ đồng đầu tư đường ven biển

Ngày 18-6, HĐND tỉnh Cà Mau thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường ven biển đoạn qua tỉnh Bạc Liêu (trước đây) và đoạn nhánh kết nối đường Nam Sông Hậu.

Cầu Cần Thăng nằm trên tuyến đường Nam Sông Hậu (phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau)

Đây là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư trên 3.766 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và ngân sách tỉnh đối ứng. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2027 - 2032.

Khi hoàn thành, tuyến đường ven biển này dài hơn 55km, điểm đầu kết nối với đường ven biển thuộc phường Hiệp Thành, điểm cuối kết nối với đường dẫn cầu Gành Hào; quy mô đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe. Toàn tuyến có 16 cầu, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế HL-93.

Mục tiêu dự án đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm tai nạn giao thông; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường năng lực phòng thủ, phòng hộ - cứu nạn cho khu vực ven biển.

TẤN THÁI