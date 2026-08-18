Hơn 90 người đẹp quốc tế đến Việt Nam tranh vương miện Miss Cosmo 2026

Ngày 18-8, Miss Cosmo 2026 (Thế vận hội sắc đẹp quốc tế) do người Việt Nam tổ chức chính thức khởi động tại TPHCM. Cuộc thi có sự tham gia của hơn 90 người đẹp từ các quốc gia và vùng lãnh thổ

Ban tổ chức Miss Cosmo 2026 thông tin về cuộc thi. Ảnh: TIỂU TÂN

Tại sự kiện công bố có sự xuất hiện của 17 đại diện thí sinh nữ quốc tế. Đặc biệt, 7 đại diện nam dự thi Mister Cosmo 2026 (cuộc thi nam vương quốc tế) cũng lần đầu đến Việt Nam.

Từ ngày 25-12-2026 đến 16-1-2027, hơn 90 đại diện quốc tế sẽ bước vào hành trình gần 3 tuần xuyên Việt của Miss Cosmo 2026. Với tinh thần “Festination - Đất Nước Vạn Hội”, các thí sinh không chỉ đến Việt Nam để tranh tài mà còn trải nghiệm văn hóa, con người và nhịp sống tại nhiều vùng đất; đồng thời mang câu chuyện, truyền thống và bản sắc của chính quốc gia mình đến Việt Nam.

Chia sẻ về chủ đề cuộc thi, ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Miss Cosmo, Trưởng Ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi muốn giới thiệu một Việt Nam sống động, nơi mỗi vùng đất, mỗi câu chuyện và mỗi khoảnh khắc đều có thể tạo nên trải nghiệm đáng nhớ. Các đại diện quốc tế sẽ được thực sự sống trong văn hóa, con người và tinh thần lễ hội của đất nước”.

Trưởng ban tổ chức Miss Cosmo Trần Việt Bảo Hoàng phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: TIỂU TÂN

Các thí sinh sẽ dự thi Miss Cosmo 2026. Ảnh: TIỂU TÂN

Các thí sinh nam sẽ tham dự Mister Cosmo 2026. Ảnh: TIỂU TÂN

Hành trình cuộc thi là chuỗi hoạt động đậm chất lễ hội kết hợp thời trang - di sản và giao lưu văn hóa tại nhiều tỉnh, thành: TPHCM, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 16-1 tại World Tea Resort Nha Trang - đảo Trí Nguyên, Khánh Hòa.

Hoa hậu sẽ nhận giải thưởng là vương miện luân lưu sử dụng trong 1 năm đương nhiệm, 100.000 USD; Á hậu nhận 10.000 USD. Ngoài ra còn có 8 danh hiệu phụ và giải thưởng khác.

Ngoài ra, theo ban tổ chức, một trong những bước phát triển đáng chú ý là cuộc thi Mister Cosmo do UniMedia sáng lập, hướng đến mùa giải đầu tiên với mạng lưới đại diện và giám đốc quốc gia đang được mở rộng trên toàn cầu.

Đương kim Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist chia sẻ: “Việt Nam sẽ luôn gắn với một trong những bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đến đây với tư cách một thí sinh, nhưng sau cuộc thi, Việt Nam dần trở thành một phần rất đặc biệt trong hành trình của tôi. Vì vậy, tôi rất háo hức khi các đại diện Miss Cosmo 2026 sẽ không chỉ nhìn thấy Việt Nam, mà thực sự sống trong những trải nghiệm của Việt Nam: gặp gỡ con người, khám phá văn hóa, đi qua nhiều vùng đất và tạo nên những ký ức của riêng mình”. Hoa hậu Yolina Lindquist. Ảnh: TIỂU TÂN

TIỂU TÂN