Vượt qua Top 30 thí sinh, người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam đăng quang Hoa khôi Hoàn vũ TPHCM – Miss Cosmo TPHCM 2026. Cô sẽ tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam thời gian tới.

Nguyễn Thị Lệ Nam đăng quang Miss Cosmo TPHCM 2026

Chung kết Miss Cosmo TPHCM 2026 diễn ra tối 19-6. Với chủ đề “The New Iconic”, cuộc thi tại TPHCM hướng đến việc tôn vinh thế hệ phụ nữ mới: bản lĩnh, xinh đẹp, tự tin, độc lập, dám tạo nên dấu ấn riêng. Trong đêm chung kết, Top 30 thí sinh lần lượt trải qua các phần thi: Trình diễn trang phục văn hoá thổ cẩm, trình diễn Swimsuit, trình diễn Evening Gown, chia sẻ thông điệp và thi ứng xử Top 5.

Chung cuộc, Miss Cosmo TPHCM gọi tên người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam. Cô còn nhận thêm 2 giải thưởng phụ: Best Iconic Face, Best in Evening Gown.

Danh hiệu Á khôi 1, 2, 3, 4 lần lượt gọi tên các người đẹp: Nguyễn Thị Lệ Nam Em, Huỳnh Ngọc Minh Phúc, Nguyễn Thị Hồng, Lê Hoàng Mai Anh. Ngoài các giải thưởng chính, ban tổ chức trao 13 giải thưởng phụ.

Top 5 Miss Cosmo TPHCM 2026

TIỂU TÂN