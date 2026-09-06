Người đẹp Cộng hòa Dominica đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026

Vượt qua 110 người đẹp từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, người đẹp Joheirry Mola đến từ Cộng hòa Dominica trở thành Tân Hoa hậu Thế giới 2026. Á hậu 1, 2 lần lượt thuộc về người đẹp Tây Ban Nha, Malaysia. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Lê Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6.

Người đẹp Joheirry Mola đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026. Ảnh: BTC

Sau gần 1 tháng hành trình đi qua 3 địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 chính thức khép lại với đêm chung kết diễn ra tối 5-9, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Đây là mùa giải kỷ niệm 75 năm đấu trường nhan sắc, cũng là lần đầu cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.

Chung kết Hoa hậu Thế giới 2026. Ảnh: BTC

Hàng ngàn khán giả tham dự trực tiếp. Ảnh: BTC

Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam; truyền dẫn tín hiệu quốc tế đến khoảng 30 quốc gia.

Trong đêm chung kết, 111 thí sinh trải qua các phần thi: đồng diễn Dances of the World giới thiệu trang phục đặc trưng quê hương; trình diễn áo dài; trình diễn trang phục dạ hội; ứng xử… Ban tổ chức lần lượt công bố Top 40, Top 20, Top 12, Top 6, Top 3.

Đồng diễn Dances of the World. Ảnh: BTC

Top 10 các châu lục. Ảnh: BTC

Top 20. Ảnh: BTC

Top 12. Ảnh: BTC

Top 6. Ảnh: BTC

Chung cuộc, người đẹp Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026. Á hậu 1, 2 lần lượt thuộc về người đẹp Elisabeth Reynes Alabern (Tây Ban Nha), Taanusiya Veerapandian (Malaysia).

Ngoài Top 3, Ban Tổ chức trao thêm các danh hiệu: Hoa hậu Thế giới châu Mỹ, Hoa hậu Thế giới vùng Caribbean, Hoa hậu Thế giới châu Âu, Hoa hậu Thế giới châu Phi, Hoa hậu Thế giới châu Á, Hoa hậu Thế giới châu Đại Dương.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao 5 giải thưởng cho thí sinh chiến thắng phần thi phụ. Tổ chức Miss World công bố Tanzania là đất nước sẽ đăng cai Hoa hậu Thế giới 2027.

Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri trao lại vương miện cho Tân hoa hậu Joheirry Mola. Ảnh: BTC

Joheirry Mola trong phần thi ứng xử. Ảnh: BTC

Người đẹp Elisabeth Reynes Alabern nhận danh hiệu Á hậu 1. Ảnh: BTC﻿

Người đẹp Taanusiya Veerapandian nhận danh hiệu Á hậu 2. Ảnh: BTC

Đại diện Việt Nam Nguyễn Lê Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6 khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi cô hội tụ nhiều yếu tố, là một trong những ứng cử viên rất đáng chú ý.

Bảo Ngọc 25 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1,86m. Trong hành trình Hoa hậu Thế giới 2026, Bảo Ngọc còn ghi dấu ở nhiều phần thi phụ: Top Model khu vực châu Á và châu Đại Dương, Top 20 Head to Head Challenge, Top 23 Talent; Top 24 Beauty With a Purpose; thuộc đội giành chiến thắng phần thi Head Chef Beauty.

Bảo Ngọc từng đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 (Miss Intercontinental), Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025 và đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Nhiều năm qua, cô sáng lập Gen Zero - một tổ chức hướng tới việc trao quyền cho người trẻ tham gia các vấn đề về khí hậu và phát triển bền vững.

Hoa hậu Bảo Ngọc trong phần thi ứng xử. Ảnh: BTC

Hoa hậu Bảo Ngọc trong phần trình diễn áo dài. Ảnh: BTC

Bảo Ngọc vào Top 6 cũng là lần đầu tiên Việt Nam có thí sinh lọt top cao cuộc thi này. Trước đó, các người đẹp Việt Nam từng đạt nhiều thành tích tại Hoa hậu Thế giới: Trần Ngọc Lan Khuê vào Top 11, Lương Thùy Linh Top 12, Đỗ Thị Hà Top 13, Đỗ Mỹ Linh Top 40 và thắng giải Người đẹp nhân ái…

TIỂU TÂN