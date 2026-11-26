Ngày 26-11, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố chính thức cung cấp dịch vụ Starlink tại Việt Nam. Bên cạnh cáp quang và mạng di động, khách hàng có thêm một phương thức kết nối từ không gian, giúp vượt qua những giới hạn về địa lý và sự phụ thuộc vào hạ tầng viễn thông mặt đất.

Sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp, dịch vụ internet vệ tinh Starlink cho phép khách hàng thiết lập kết nối internet trong thời gian ngắn mà không cần kéo cáp hay xây dựng trạm phát sóng tại địa điểm sử dụng. Trong điều kiện phù hợp, tốc độ tải xuống có thể đạt trên 400 Mbps, độ trễ từ 20–50ms, đáp ứng nhiều nhu cầu như gọi video, họp trực tuyến, truyền dữ liệu từ hiện trường, giám sát camera và quản lý hoạt động sản xuất từ xa.

Starlink cho phép khách hàng thiết lập kết nối internet trong thời gian ngắn mà không cần kéo cáp hay xây dựng trạm phát sóng tại địa điểm sử dụng. Ảnh: C.T

Việc chính thức cung cấp Starlink đánh dấu bước tiến mới của Viettel trong việc mở rộng không gian kết nối từ mặt đất lên không gian, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối đa tầng, đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Không chỉ cung cấp dịch vụ internet vệ tinh, Viettel mang đến cho khách hàng giải pháp kết nối tổng thể, từ tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị, gói cước đến triển khai và hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng.

Thông qua việc mở rộng khả năng kết nối, Viettel tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong thu hẹp khoảng cách số, phát triển kinh tế biển, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai và tạo thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ số cho người dân trên cả nước.

Tại các khu vực miền núi, hải đảo hay những địa bàn biệt lập, internet vệ tinh mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chủ trang trại có thể theo dõi hoạt động sản xuất từ xa; giáo viên, học sinh có thể tiếp cận các nguồn học liệu trực tuyến; các cơ sở y tế có thêm điều kiện kết nối với tuyến trên; doanh nghiệp có thể sử dụng Starlink làm đường truyền chính tại những địa bàn khó triển khai hạ tầng, hoặc dự phòng bên cạnh hệ thống viễn thông hiện có.

Starlink cho phép duy trì kết nối trong suốt hành trình, ở mọi địa hình. Ảnh: C.T

Với thiết bị và gói cước phù hợp, những người làm việc trên các tàu đánh bắt xa bờ, tàu vận tải, tàu du lịch hay giàn khoan ngoài khơi có thể gọi video về cho gia đình, cập nhật thông tin thời tiết và giữ liên lạc với đất liền. Các doanh nghiệp hàng hải có thêm công cụ theo dõi hành trình, giám sát hàng hóa, trao đổi dữ liệu với trung tâm điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và an toàn trong mỗi chuyến đi…

Dịch vụ Starlink do Viettel cung cấp có 3 dòng thiết bị Starlink chính hãng, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau. Khách hàng có thể lựa chọn các gói cước theo phạm vi hoạt động và nhu cầu sử dụng dữ liệu. Nhóm gói cước trong nước (Local) dành cho khách hàng có nhu cầu kết nối trên đất liền Việt Nam và vùng biển ven bờ trong phạm vi cung cấp dịch vụ. Nhóm gói cước quốc tế và hàng hải (Global) dành cho các tàu thuyền hoạt động ngoài khơi hoặc di chuyển quốc tế tại những khu vực được hỗ trợ.

Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ với thiết bị chính hãng có giá ưu đãi trong thời gian đầu từ 9,3 triệu đồng, gói cước từ 1,59 triệu đồng/tháng, cùng chính sách bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại Việt Nam.

Việc cung cấp Starlink giúp Viettel có thêm khả năng đáp ứng những nhu cầu kết nối mà trước đây rất khó thực hiện. Ảnh: C.T

Khi đăng ký Starlink qua Viettel, khách hàng được cung cấp thiết bị chính hãng, dịch vụ được cấp phép tại Việt Nam, giá cước minh bạch và đầy đủ hóa đơn tài chính. Các yêu cầu về bảo hành, đổi trả và hỗ trợ kỹ thuật được tiếp nhận trực tiếp thông qua hệ thống của Viettel, giúp khách hàng hạn chế rủi ro khi mua thiết bị hoặc sử dụng dịch vụ không rõ nguồn gốc.

Với mạng lưới nhân sự kỹ thuật rộng khắp trên toàn quốc, Viettel hỗ trợ khách hàng 24/7 bằng tiếng Việt, từ tư vấn lựa chọn thiết bị, gói cước, hướng dẫn lắp đặt đến tiếp nhận và xử lý sự cố trong quá trình sử dụng.

TRẦN BÌNH