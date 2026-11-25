Phát triển điện hạt nhân bền vững không chỉ đòi hỏi công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân mà còn cần nền tảng KH-CN vững mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự đồng thuận xã hội và quan hệ đối tác quốc tế tin cậy.

Ngày 25-11, Diễn đàn Thương mại hạt nhân châu Á lần thứ 11 đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp cùng Cơ quan Diễn đàn thương mại hạt nhân (NBP, có trụ sở ở Singapore, chuyên tư vấn và tổ chức sự kiện về năng lượng hạt nhân dân dụng).

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định khẳng định, Việt Nam xác định phát triển điện hạt nhân là lựa chọn chiến lược lâu dài và đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Các dự án sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu năng lượng quốc gia, củng cố an ninh năng lượng, hỗ trợ thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời đặt nền móng cho chương trình điện hạt nhân quốc gia.

Thứ trưởng Lê Xuân Định phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: M.H

Việt Nam hoan nghênh sự hợp tác lâu dài với các đối tác quốc tế trong tiếp cận công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý dự án và xây dựng chuỗi cung ứng tin cậy.

“Phát triển điện hạt nhân không chỉ đơn thuần là xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Đây là một chương trình quốc gia phức tạp, lâu dài, đòi hỏi cam kết chính trị bền vững, hệ thống thể chế vững chắc, nguồn nhân lực có trình độ cao, nguồn lực và cơ chế tài chính đầy đủ, bền vững, cùng với hoạt động truyền thông minh bạch và sự tham gia của công chúng nhằm tạo đồng thuận rộng rãi trong xã hội”, Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, chuyển giao công nghệ hiệu quả và từng bước đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng hạt nhân có ý nghĩa thiết yếu đối với việc nâng cao năng lực quốc gia và bảo đảm tính bền vững lâu dài của chương trình.

Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng VINATOM cho biết, phát triển nguồn nhân lực, tiếp cận các công nghệ tiên tiến, đã được kiểm chứng và đáp ứng yêu cầu cao về an toàn hạt nhân là những yếu tố quan trọng đối với chương trình điện hạt nhân của Việt Nam. Việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia châu Á, sẽ góp phần nâng cao năng lực quốc gia và thúc đẩy triển khai hiệu quả chương trình điện hạt nhân.

Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: M.H

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (Petrovietnam), cùng việc làm chủ công nghệ, cần phải phát huy năng lực công nghiệp trong nước. Việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa không chỉ nhằm tạo việc làm mà còn hướng tới xây dựng năng lực công nghiệp có khả năng tiếp tục phát triển sau khi nhà máy điện hạt nhân đi vào vận hành. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng và từng bước tham gia chuỗi cung ứng hạt nhân khu vực và toàn cầu.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Thương mại hạt nhân châu Á lần thứ 11 là cơ hội để Việt Nam tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, tiếp cận kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến, thúc đẩy hợp tác gắn với nâng cao năng lực quốc gia, tạo nền tảng cho phát triển điện hạt nhân an toàn, an ninh và bền vững.

TRẦN BÌNH - MAI HÀ