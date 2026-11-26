Ngày 26-11, VNPT cùng các đối tác ký hợp đồng xây dựng tuyến cáp quang biển quốc tế Việt Nam – Thái Lan – Singapore (VTS). Dự kiến khai thác vào cuối năm 2030, tuyến cáp sẽ bổ sung một hướng truyền dẫn cho hạ tầng viễn thông quốc gia và VNPT có thêm dung lượng để phát triển dịch vụ kết nối quốc tế.

Tăng cường năng lực kết nối quốc tế

Báo cáo e-Conomy SEA 2026 (của Google, Temasek và Bain & Company) ước tính, tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ giao dịch các lĩnh vực kinh tế số được khảo sát tại Việt Nam đạt 49 tỷ USD năm 2026, tăng 20% so với năm 2025 và có thể đạt 90 tỷ USD vào năm 2030. Thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng, cùng việc doanh nghiệp mở rộng sử dụng điện toán đám mây với các trung tâm dữ liệu (IDC), phân tích dữ liệu và AI đang làm tăng nhu cầu kết nối mạng trong và ngoài nước.

Tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TPHCM và các cụm công nghiệp, cảng biển, logistics của vùng Đông Nam bộ là những địa bàn có nhu cầu kết nối lớn. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, hai dự án trung tâm dữ liệu tại Khu Công nghệ cao TPHCM có tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ USD, chiếm hơn 80% vốn đăng ký cấp mới tại khu này.

Tại đây, VNPT cũng đang gấp rút hoàn thành IDC Tân Thuận, hình thành chuỗi kết nối với các IDC lớn trong khu vực và nội địa. Khi các IDC, nhà máy và doanh nghiệp tăng cường kết nối với đối tác trong khu vực, nhu cầu về kênh truyền dung lượng lớn, độ trễ thấp và có tuyến dự phòng cũng sẽ tăng.

Lễ ký kết và khởi công tuyến cáp VTS diễn ra sáng 26-11, tại Vũng Tàu, TPHCM. Ảnh: T.Q

Vũng Tàu là nơi tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên của Việt Nam cập bờ. Tháng 11-1995, VNPT đưa tuyến Thái Lan – Việt Nam – Hồng Kông (TVH) vào khai thác, kết nối tiếp tới hơn 30 hướng trên thế giới. Trong những năm đầu phát triển Internet tại Việt Nam, TVH được khai thác hiệu quả để chuyển tải thông tin quốc tế và còn làm nhiệm vụ dự phòng cho tuyến SMW-3. Từ kinh nghiệm đầu tư và vận hành TVH, VNPT tiếp tục mở rộng mạng cáp biển. Đến nay, VNPT đã đầu tư, tham gia khai thác các hệ thống AAG, APG, AAE-1, Faster và SJC-2, đồng thời đang triển khai tuyến ALC.

Trên đất liền, các kết nối qua biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia bổ sung hướng truyền dẫn cho mạng quốc tế. Nổi bật là VSTN, tuyến cáp đất liền dài khoảng 3.900km do VNPT đầu tư 100%, chính thức khai trương ngày 4-8-2025. Tuyến đi qua Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore, tạo thêm đường truyền độc lập với cáp biển để phân tải và dự phòng; nâng độ tin cậy của mạng quốc tế và mở rộng năng lực phục vụ khách hàng. VNPT tiếp nối định hướng đó bằng việc tham gia đầu tư, bổ sung tuyến cáp biển dung lượng lớn kết nối VTS.

Ở trong nước, VNPT đang vận hành 132.000 trạm BTS 3G/4G/5G; phủ sóng 97% lãnh thổ, 99% dân số, trên địa bàn 34/34 tỉnh thành phố. 30.100km cáp quang của các tuyến truyền dẫn trong nước có tốc độ cao, dung lượng lớn, tạo thành hệ thống truyền dẫn lưu lượng khép kín toàn bộ lãnh thổ và tới từng nhà thuê bao. Trên không gian, hệ thống vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 bổ sung khả năng cung cấp dịch vụ tại những nơi mạng mặt đất khó vươn tới, như vùng sâu, vùng xa và biển đảo.

Hệ thống truyền dẫn đa hướng, siêu tốc độ

Tuyến cáp VTS có tổng chiều dài khoảng 2.500km. Tuyến trục dài 1.147km, kết nối khu vực Vũng Tàu (TPHCM) với Changi (Singapore) và có nhánh kết nối tới Thái Lan. VNPT là một trong các tập đoàn quốc tế và trong nước tham gia dự án. Tổng dung lượng thiết kế tuyến cáp là 600Tbps; khi đưa vào khai thác sẽ được kích hoạt theo từng giai đoạn, căn cứ nhu cầu sử dụng và kế hoạch nâng cấp của hệ thống

Với VTS, đường truyền tới Singapore có thể kết nối tiếp tới các nhà mạng và IDC tại đó. Việc bổ sung tuyến biển song song với hướng đi Singapore qua tuyến cáp đất liền VSTN cũng giúp VNPT có thêm lựa chọn khi bố trí đường truyền chính và đường truyền dự phòng cho khách hàng.

Các tuyến cáp quang biển và đất liền quốc tế VNPT đang khai thác, trước khi bổ sung thêm tuyến cáp quang biển trọng điểm VTS. Ảnh: T.Q

Theo dự báo, dung lượng truyền dẫn quốc tế của VNPT tăng trên 22% mỗi năm cho đến năm 2030. VTS sẽ giúp VNPT có thêm dung lượng để phục vụ tăng trưởng và phân tải giữa các hướng truyền dẫn, nhất là khi một tuyến gặp sự cố. VTS cũng tạo dư địa để VNPT đẩy mạnh kinh doanh hạ tầng. Bên cạnh các nhà mạng và doanh nghiệp công nghệ, nhóm khách hàng tiềm năng ở phía Nam còn có các doanh nghiệp sản xuất, tài chính và logistics. Nhu cầu của nhóm này có thể tập trung vào kết nối tới hệ thống đặt tại Singapore và kênh dự phòng để duy trì hoạt động.

Với nhà mạng và nhà cung cấp internet, VNPT có thể cung cấp dung lượng bán buôn để bổ sung tuyến kết nối quốc tế. Với nhà cung cấp đám mây và đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu, cơ hội nằm ở các kênh dung lượng lớn kết nối cơ sở tại Việt Nam với các điểm hiện diện trong khu vực. Với doanh nghiệp có nhà máy, văn phòng hoặc hệ thống ở nhiều nước, VNPT có thể kết hợp kênh quốc tế với mạng trong nước và dịch vụ trung tâm dữ liệu trong cùng một gói cung cấp.

Khi kết hợp VTS với VSTN, mạng trục trong nước, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, VNPT có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ kết nối từ điểm đặt hệ thống tại Việt Nam đến các đầu mối khu vực. Đây là hướng để VNPT nâng độ tin cậy của mạng lưới, mở rộng thị trường khách hàng doanh nghiệp và phát triển nguồn thu dài hạn từ hạ tầng; đồng thời, đáp ứng ngày càng tốt hơn trải nghiệm khách hàng và nâng cao vị thế, uy tín của VNPT cả trong nước và quốc tế.

TRẦN BÌNH – HỒNG HƯNG