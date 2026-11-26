Đầu tháng 12 tới, Triển lãm Công nghiệp bán dẫn quốc tế (SEMIEXPO Việt Nam) 2026 sẽ lần đầu tiên diễn ra tại TPHCM.

Sự kiện do Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức. Triển lãm năm nay quy tụ khoảng 200 gian hàng từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung kết nối trực tiếp để tạo ra những đơn đặt hàng cụ thể cho đối tác Việt Nam.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, nhận định, sự kiện là cơ hội vàng để doanh nghiệp trong nước tiếp cận trực tiếp với bên mua hàng quốc tế, từng bước nâng cấp năng lực sản xuất để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á, việc kết nối nhà cung ứng nội địa với khách hàng toàn cầu thông qua Chương trình Kết nối Nhà cung ứng là trọng tâm để xây dựng hệ sinh thái bán dẫn bền vững.

Về phía TPHCM, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN, cho biết, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố đang tập trung đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và quy hoạch những khu công nghệ số tập trung nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút dòng vốn đầu tư vào công nghệ cao, đặc biệt là ngành bán dẫn.

Luật Phát triển đô thị được xem là “bệ phóng” pháp lý, cho phép TPHCM phát huy tối đa thẩm quyền quy hoạch không gian công nghệ cao. Hành lang thể chế cũng đang được khơi thông qua hàng loạt nghị quyết của HĐND thành phố. Đáng chú ý, với Nghị quyết số 65/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 1-10, TPHCM chi gói hỗ trợ tối đa lên tới 25 tỷ đồng cho hạ tầng nghiên cứu dùng chung thuộc danh mục công nghệ chiến lược.

Song song với hạ tầng cứng, vấn đề nhân lực đến năm 2030 đang được giải quyết thông qua mô hình liên kết “3 nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp). Trong chương trình hợp tác giữa Sở KH-CN TPHCM, Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TPHCM và Tập đoàn Coherent Việt Nam, các bên đã thống nhất thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn và quang học - quang tử.

Theo đó, phía doanh nghiệp sẽ tham gia rà soát chương trình học, tài trợ giáo trình thực tế, đào tạo kỹ thuật lõi cho giảng viên và phối hợp tổ chức những chuyên đề chuyên sâu nhằm xây dựng lực lượng kỹ sư đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM đã đi trước một bước khi đưa vào vận hành hệ sinh thái xưởng thực hành vi mạch bán dẫn dùng chung hiện đại.

GS-TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, thông tin đơn vị đang ưu tiên triển khai dự án mở rộng Khu Công nghệ cao TPHCM (bổ sung chức năng Khu Công viên KH-CN) với quy mô vốn hơn 16.000 tỷ đồng, tập trung thu hút các mũi nhọn như vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Các kỹ sư và học viên có không gian hiện đại để hoàn thiện dự án thử nghiệm, đo kiểm chip theo chuẩn quốc tế và sớm thương mại hóa sản phẩm.

AN KHÁNH