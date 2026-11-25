Sáng 25-11, tại phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), Sở KH-CN Hưng Yên đã phát động Ngày hội Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 (TECHFEST Hưng Yên 2026) với chủ đề “Mạch nguồn văn hiến – Sức bật công nghệ”.

TECHFEST Hưng Yên 2026 do Sở KH-CN chủ trì, lần đầu tiên tổ chức, với quy mô 200 gian hàng thuộc 8 không gian đổi mới sáng tạo, dự kiến đón 20.000-30.000 lượt khách tham quan trong hai ngày 7 và 8-11. Các hoạt động TECHFEST Hưng Yên 2026 gồm: giới thiệu, trình diễn các sản phẩm, giải pháp KH-CN ứng dụng được trong thực tiễn; đồng thời kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức KH-CN, viện nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Nghi thức phát động TECHFEST Hưng Yên 2026 tại sự kiện. Ảnh: T.B

Phát biểu tại sự kiện, bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở KH-CN Hưng Yên cho biết, TECHFEST Hưng Yên 2026 diễn ra khi cả nước triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các lĩnh vực được xác định là động lực nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế – xã hội. Chính vì vậy, TECHFEST Hưng Yên 2026 không chỉ là nơi trình diễn, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ mà còn là bước chuyển lớn, thể hiện quyết tâm đưa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Các nhà đồng hành, chuyên gia tham gia TECHFEST Hưng Yên 2026 tại sự kiện. Ảnh: T.B

Theo bà Thái Thị Thu Hường, Hưng Yên hiện nay hội tụ đầy đủ điều kiện mở rộng tăng trưởng và phát triển dựa trên tri thức và công nghệ. Vấn đề không chỉ là tiếp cận công nghệ hiện đại, mà là chọn, ứng dụng và làm chủ những giải pháp hợp với điều kiện địa phương.

TECHFEST Hưng Yên 2026 sẽ tập trung vào giá trị ứng dụng của KH-CN, như: nâng hiệu quả dây chuyền sản xuất, tối ưu quản trị doanh nghiệp, phát triển nông nghiệp giá trị cao, hỗ trợ giáo dục, y tế, thương mại và bảo tồn di sản văn hóa. Qua các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm và kết nối, sự kiện sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa bên có giải pháp và bên có nhu cầu.

Những hoạt động chính sẽ diễn ra ở TECHFEST Hưng Yên 2026. Ảnh: T.B

Trong khuôn khổ TECHFEST Hưng Yên 2026 sẽ có 1 diễn đàn chính sách cấp cao, 1 hội nghị bàn tròn và 7 hội thảo chuyên. Trong đó, diễn đàn chính sách cấp cao “Hưng Yên 2020 – Khơi thông thể chế, kết nối nguồn lực, bứt phát bằng đổi mới sáng tạo” là nơi đối thoại giữa cơ quan trung ương, địa phương với viện, trường, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư để đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, huy động nguồn lực phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo của Hưng Yên giai đoạn 2026–2030.

Bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở KH-CN Hưng Yên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho các cá nhân và tập thể xuất sắc trong cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026. Ảnh: T.B

Tại sự kiện, Sở KH-CN Hưng Yên đã tổng kết cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho 2 giải nhất của cuộc thi và 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện cuộc thi.

Với chủ đề “Mạch nguồn văn hiến – Sức bật công nghệ”, TECHFEST Hưng Yên 2026 còn mở cơ hội tiếp cận KH-CN cho học sinh, sinh viên, giáo viên, gia đình và người dân thông qua các hoạt động lập trình, robot học đường, ứng dụng AI tiếng Việt, mô phỏng quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và khám phá di sản số. Chương trình sẽ góp phần đưa kiến thức công nghệ đến gần công chúng bằng cách trực quan, dễ hiểu và có tương tác, nhất là với người trẻ.

TRẦN BÌNH