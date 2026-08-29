TPHCM và ĐBSCL hợp tác phát triển du lịch: Nâng tầm liên kết chuỗi giá trị

Ngày 29-8, tại tỉnh Cà Mau, UBND TPHCM và UBND các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025 và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 -2030.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo các bộ, ngành, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, các hiệp hội du lịch, lữ hành.

Về phía TPHCM, có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà và lãnh đạo các tỉnh khu vực ĐBSCL ký kết ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 -2030

Theo Hội đồng liên kết hợp tác phát triển du lịch TPHCM và ĐBSCL, giai đoạn 2020-2025, công tác liên kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch giữa TPHCM và các tỉnh, thành ĐBSCL đã có những kết quả tích cực cụ thể về số lượng khách, số lượng sản phẩm mới.

Thống kê cho thấy hệ thống các doanh nghiệp lữ hành ghi nhận đã đưa khoảng 7,5 triệu lượt khách du lịch về khu vực ĐBSCL.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời tặng quà lưu niệm đến đồng chí Nguyễn Lộc Hà

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả liên kết hợp tác phát triển du lịch trong thời gian tới.

Nhìn lại kết quả hợp tác giai đoạn 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhận xét, điều đáng ghi nhận nhất của chương trình không nằm ở số lượng hoạt động được tổ chức, mà ở chỗ trong một giai đoạn có nhiều biến động chưa từng có tiền lệ đối với ngành du lịch (đại dịch Covid-19...), cơ chế liên kết giữa TPHCM và ĐBSCL đã không bị đứt gãy.

Các tỉnh, thành đã cùng nhau xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch vùng “Sống động phương Nam”; tổ chức nhiều chương trình khảo sát sản phẩm, kết nối doanh nghiệp lữ hành, hình thành các tuyến du lịch liên vùng.

Giá trị không chỉ nằm ở những kết quả cụ thể đã đạt được, mà ở chỗ liên kết giữa TPHCM và ĐBSCL đã trở thành một định hướng hợp tác có tính ổn định, lâu dài và ngày càng đi vào thực chất.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà và lãnh đạo tỉnh, thành ĐBSCL chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, trong bối cảnh TPHCM và ĐBSCL có nhiều thay đổi sâu sắc, liên kết vùng không còn chỉ là một phương thức phối hợp, mà phải trở thành một năng lực cạnh tranh của cả vùng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến những dòng khách có khả năng lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu cao hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng địa phương.

Liên kết vùng cần được phát triển theo hướng hình thành những hành trình mà TPHCM không chỉ là điểm đến, mà là cửa ngõ dẫn vào ĐBSCL. Ngược lại, những giá trị của miền sông nước không chỉ dừng ở các địa phương, mà phải trở thành một phần trong câu chuyện điểm đến của TPHCM; hình thành một cấu trúc sản phẩm mà trong đó đô thị, sông nước, sinh thái, văn hóa, nông nghiệp, biển đảo trở thành những lớp trải nghiệm trong một hành trình thống nhất.

Để liên kết vùng giai đoạn 2026 - 2030 đạt được những kết quả hơn nữa, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đề xuất, nâng tầm hợp tác: từ liên kết các điểm đến sang liên kết chuỗi giá trị, từ phối hợp hoạt động sang cùng phát triển thị trường, từ chia sẻ lợi ích trước mắt sang cùng kiến tạo giá trị lâu dài.

TPHCM cam kết tiếp tục đi đầu trong kết nối thị trường, kết nối doanh nghiệp, kết nối sản phẩm và kết nối quốc tế; đồng thời chủ động chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và nền tảng phát triển để cùng các tỉnh, thành ĐBSCL nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng.

TẤN THÁI