Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế 2026 quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật từ 4 quốc gia

Với chủ đề “Giai điệu phương Đông - Oriental Melodies”, Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế 2026 quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ 4 quốc gia với hoạt động nổi bật là các đêm hòa nhạc và hội thảo chuyên sâu.

Trong lần thứ 2, liên hoan quy tụ các đoàn nghệ thuật: Khoa Âm nhạc Truyền thống - Nhạc viện TPHCM (Việt Nam); Đoàn âm nhạc truyền thống Deobureo Sup (Hàn Quốc); Khoa Âm nhạc Truyền thống Thái Lan & Phương Đông, Trường Đại học Âm nhạc Mahidol (Thái Lan) và UP AbeRon Rondalla, Trường Âm nhạc, Đại học Philippines (Philippines).

Mỗi đoàn mang đến sân khấu những nhạc cụ, làn điệu và hòa tấu đặc trưng của nền âm nhạc dân tộc mình. Đặc biệt, liên hoan dành sự trân trọng đặc biệt cho âm nhạc truyền thống Việt Nam từ Đờn ca tài tử Nam bộ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh, đến âm sắc của đàn bầu, sáo trúc, đàn tranh…

Khán giả cũng có dịp thưởng thức trực tiếp những nhạc cụ hiếm khi xuất hiện tại TPHCM như: Gayageum, Daegeum (Hàn Quốc), Saw u (Thái Lan), Bandurria (Philippines).

Poster chính thức Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế 2026. Ảnh: Nhạc viện TPHCM

Trong thời gian diễn ra liên hoan, có 2 đêm hòa nhạc được tổ chức. Lễ khai mạc và đêm hòa nhạc thứ nhất có các đại diện của Việt Nam, Philippines và Thái Lan vào tối 21-10. Đêm bế mạc vào tối 23-10, hòa tấu chung Việt - Hàn trình diễn hai tác phẩm Phong ngân (nhạc sĩ Trần Đình Lăng, Việt Nam) và Symphonia (nhạc sĩ Han Sung Nyung, Hàn Quốc).

Các buổi hội thảo với các chủ đề: "Tiếp cận Dân ca Việt Nam: Từ văn bản âm nhạc đến thực hành văn hóa", "Cấu tạo Jangdan trong âm nhạc truyền thống Hàn Quốc", "Nâng tầm nghệ thuật truyền thống Philippines qua hòa tấu Rondalla" và "Âm nhạc truyền thống Thái Lan: Truyền thống, truyền đạt và chuyển hóa".

Chương trình do Trung tâm Biểu diễn Âm nhạc (Nhạc viện TPHCM) tổ chức, từ ngày 20 đến 23-10. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TPHCM (1956 - 2026).

HẢI DUY