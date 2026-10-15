Khởi công tòa nhà đầu tiên tại khu đô thị Công viên công nghệ số ở Hà Nội

Đây là bước triển khai cụ thể cam kết của Tập đoàn FPT với UBND TP Hà Nội, đồng thời mở ra không gian làm việc, học tập, nghiên cứu và hợp tác cho đội ngũ công nghệ; hướng tới thu hút nhân lực chất lượng cao, kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, đóng góp vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô và Việt Nam.

Nghi thức khởi công tòa nhà Công nghệ số 01 tại sự kiện. Ảnh: P.A



Đầu năm 2026, TP Hà Nội cùng Tập đoàn FPT khởi công tổng thể dự án Khu Công viên Công nghệ số FPT tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu. Tập đoàn FPT cam kết tập trung nguồn lực để triển khai dự án đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Phối cảnh tòa nhà Công nghệ số 01 sau khi hoàn thành. Nguồn: FPT

Tòa nhà dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. Đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là không gian để kỹ sư, chuyên gia, sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp gặp gỡ, học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm và cùng giải các bài toán công nghệ thực tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: P.A

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, lễ khởi công là cột mốc quan trọng, hình mẫu về hợp tác giữa chính quyền kiến tạo và doanh nghiệp tiên phong, là điểm khởi đầu của một hành trình xa hơn. Điều TP Hà Nội chờ đợi không chỉ là tiến độ hoàn thành công trình, mà là tốc độ hình thành một trung tâm công nghệ có sức cạnh tranh, có khả năng thu hút nhân tài, làm chủ công nghệ và tạo ra những giá trị kinh tế mới.

“Công trình này phải được xây dựng nhanh, nhưng quan trọng hơn phải được lấp đầy bằng hoạt động công nghệ thực sự, thu hút được người tài, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác quốc tế; phải có nghiên cứu thật, sản phẩm thật, thị trường thật và giá trị kinh tế thật. Thành phố cũng mong FPT mang tới những gì tốt nhất: năng lực công nghệ, mạng lưới toàn cầu, đội ngũ kỹ sư, kinh nghiệm đào tạo nhân lực và tinh thần dám đi vào những lĩnh vực mới”, ông Trương Việt Dũng nói.

Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa cam kết dự án sẽ thúc đẩy nghiên cứu – đào tạo, phát triển và hình thành thêm sản phẩm công nghệ mới ở Hà Nội. Ảnh: P.A

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết, FPT xác định Khu Công viên Công nghệ số là một hệ sinh thái mở, kết nối Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

Từ những công trình cụ thể như tòa nhà Công nghệ số 01, vùng đất Tây Tựu – Phú Diễn sẽ từng bước hình thành một thung lũng công nghệ thu hút nhân tài đến làm việc, có hoạt động đào tạo và nghiên cứu, có hợp tác trong nước và quốc tế, có doanh nghiệp cùng tham gia và có những sản phẩm công nghệ mới được tạo ra; qua đó đóng góp cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hà Nội và năng lực công nghệ của Việt Nam.

TRẦN BÌNH