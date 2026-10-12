FPT và NAVER Cloud thành lập liên minh thúc đẩy đổi mới sáng tạo AI toàn cầu

Đại diện FPT và NAVER Cloud tại lễ ký kết.

Theo thỏa thuận, hai bên thúc đẩy phát triển và triển khai AI trên nền tảng FPT AI Factory cho doanh nghiệp tại các thị trường chiến lược ở châu Á – Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. FPT và NAVER Cloud cũng cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn HyperCLOVA X tới các khách hàng doanh nghiệp của FPT. HyperCLOVA X là mô hình AI siêu lớn do NAVER phát triển, nổi bật với năng lực suy luận tiên tiến và khả năng xử lý đa phương thức.

Hai doanh nghiệp sẽ tổ chức các chương trình trao đổi kỹ thuật định kỳ nhằm nâng cao năng lực đội ngũ kỹ sư triển khai. Kỹ sư FPT cùng các chuyên gia từ trụ sở chính và Trung tâm Phát triển của NAVER Cloud tại Việt Nam sẽ tham gia chương trình và trực tiếp làm việc với khách hàng trong toàn bộ quy trình, từ tối ưu hạ tầng GPU, nâng cao hiệu năng suy luận đến đưa các tác tử AI (AI Agent) vào vận hành thực tế.

Hợp tác này góp phần thúc đẩy kết hợp hạ tầng điện toán đám mây GPU hiệu năng cao, các mô hình AI và năng lực vận hành dịch vụ của hai bên. Nhờ đó, khách hàng doanh nghiệp có thể triển khai AI mà không phải tự đầu tư xây dựng hạ tầng, đưa giải pháp AI ra thị trường nhanh hơn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong từng ngành.

Ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, chia sẻ: "FPT đã đầu tư phát triển năng lực AI Cloud thông qua FPT AI Factory, với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm triển khai tại nhiều thị trường. Chúng tôi kỳ vọng hợp tác cùng NAVER Cloud sẽ đưa các mô hình AI đến gần hơn với khách hàng doanh nghiệp. Đồng thời, hai bên sẽ mở ra những cách thức mới giúp doanh nghiệp tại châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới tự tin ứng dụng AI, biến đổi mới sáng tạo thành giá trị kinh doanh thực chất".

Kể từ khi gia nhập thị trường Hàn Quốc hơn một thập kỷ trước, FPT đã mở rộng hiện diện tại các trung tâm kinh tế lớn như Seoul, Daegu và Pangyo. FPT cũng trở thành đối tác công nghệ tin cậy của nhiều doanh nghiệp hàng đầu như LG Electronics, LG CNS, Shinhan Bank và Shinsegae I&C, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo bằng AI tại thị trường này.

KIM THANH