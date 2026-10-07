Khối ngoại bán ròng phiên thứ 10 trên sàn HOSE, VN-Index quay đầu giảm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 7-10 đảo chiều giảm sau 2 phiên phục hồi trước đó. Thanh khoản sụt giảm mạnh. Dù VN-Index giảm điểm nhưng độ rộng thị trường vẫn giữ cân bằng giữa cổ phiếu tăng và cổ phiếu giảm.

Nhóm cổ phiếu Vingroup và nhóm cổ phiếu tài chính nghiêng về sắc đỏ góp phần gây áp lực lên chỉ số. Trong đó, riêng 2 cổ phiếu nhà Vingroup là VHM và VIC chịu áp lực điều chỉnh mạnh, trở thành tác nhân chính kéo giảm chỉ số VN-Index trong phiên.

Ngoài ra, cổ phiếu PNJ dù đã thoát mức sàn trong phiên nhưng chốt phiên vẫn giảm 6,2%, xuống còn 18.900 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu này trong 10 năm qua.

Ngược lại, một số cổ phiếu tăng tích cực trên thị trường là: MSN tăng 4,44%, GMD tăng 4,23%, FRT tăng 3,79%, MWG tăng 2,53%, GVR tăng 3,66%...

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 10 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 911 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là PNJ hơn 399 tỷ đồng, TCB hơn 111 tỷ đồng và HDB 89 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 5,69 điểm (0,32%) còn 1.753,39 điểm với 150 mã tăng, 151 mã giảm và 64 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 5,71 điểm (2,15%) còn 269,82 điểm với 81 mã tăng, 66 mã giảm và 49 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên HOSE chỉ hơn 15.200 tỷ đồng, giảm 4.400 tỷ so với phiên trước. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch khoảng hơn 16.000 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN