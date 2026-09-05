Kỷ luật buộc thôi việc ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Đảng.

Bị can Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ NN-MT bị khởi tố. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Thời điểm thi hành kỷ luật kể từ ngày Quyết định số 276-QĐNS/TW ngày 31-7-2026 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Trước đó, ngày 28-7-2026, Ban Bí thư quyết định khai trừ ông Hoàng Trung ra khỏi Đảng do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Liên quan vụ án về hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Hoàng Trung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng; gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu ngành nông sản Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Trung về tội “Nhận hối lộ”.

LÂM NGUYÊN