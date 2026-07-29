Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ NN-MT Hoàng Trung về tội "Nhận hối lộ"

Quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Tối 28-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, “Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan (liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ ông Hoàng Trung (Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT)) và ông Nguyễn Quang Hiếu (Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Bộ NN-MT) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật.

Bị can Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ NN-MT vừa bị khởi tố. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định, 2 cá nhân trên có dấu hiệu của việc ban hành "giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn; can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

“Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam”, thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra nêu.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các ông Hoàng Trung và Nguyễn Quang Hiếu về tội "Nhận hối lộ"; Nguyễn Thị Hà (Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7, thuộc Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn) về tội "Giả mạo trong công tác”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án.

Chiều 28-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong đó, ông Hoàng Trung bị khai trừ ra khỏi Đảng do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

ĐỖ TRUNG