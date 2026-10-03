Khởi tố thêm 7 bị can vụ khiêng quan tài ra đường nhảy múa, vui sinh nhật ở Cần Thơ

Liên quan đến vụ nhóm người tại TP Cần Thơ khiêng quan tài, tổ chức sinh nhật như đám tang, cơ quan điều tra vừa bị khởi tố thêm 7 bị can, nâng tổng số bị can lên 14 người.

Hành vi đáng lên án của nhóm người khiêng quan tài diễu hành, nhảy múa trong tiệc sinh nhật tại TP Cần Thơ

Ngày 3-10, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 - TP Cần Thơ cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 7 bị can trong vụ nhóm người khiêng quan tài diễu hành, nhảy múa trên đường để tổ chức sinh nhật tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Theo đó, 7 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Nguyễn Phúc Thịnh (sinh năm 2001, ngụ TPHCM); Huỳnh Thị Diệu (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Vĩnh Long); Lý Tuyết Cương (sinh năm 1985), Nguyễn Thái Nguyễn (sinh năm 1985), Đỗ Văn Vũ (sinh năm 1978), Trà Dắt (sinh năm 1991), Cao Sang (sinh năm 1973) cùng ngụ tại TP Cần Thơ.

Nguyễn Hoàng Nhật (thứ 3 từ phải sang) và các bị can khác bị khởi tố trong vụ việc

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can khác để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 14 người.

Trong đó các bị can có Nguyễn Hoàng Nhật (sinh năm 1984, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) chủ trại hòm Nhật Tâm, là người được tổ chức sinh nhật với nhiều hoạt động quái gỡ, mô phỏng như một đám tang.

Như Báo SGGP đã thông tin, vào tháng 6-2026, tại cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) diễn ra buổi tiệc sinh nhật với sự tham gia của nhiều người. Trong buổi tiệc có cả quan tài, trống, đội kèn tây, bàn phúng điếu, di ảnh, người đeo tang… Một nhóm người trong buổi tiệc còn cho người nằm vào quan tài để vui đùa và khiêng quan tài ra đường diễu hành, nhảy múa.

TUẤN QUANG