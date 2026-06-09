Cần Thơ: Bắt nhóm người “tổ chức sinh nhật như đám tang”

Ngày 9-6, Công an phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nhóm người liên quan đến vụ việc “Tổ chức sinh nhật như đám tang” để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị can bị bắt tạm giam trong vụ việc “tổ chức sinh nhật như đám tang”

Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (sinh năm 1984, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) là chủ trại hòm Nhật Tâm, là người được tổ chức sinh nhật; Phạm Quốc Em (sinhh năm 1995, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang); Lý Thanh Liêm (sinh năm 2007, ngụ xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ); Nguyễn Quốc Khải (sinh năm 1988, ngụ xã Phú Tâm, TP Cần Thơ), Phạm Văn Lộc (sinh năm 1978, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long); Cổ Minh Đức (sinh năm 1994, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Cao Văn Vẹn (sinh năm 2001, ngụ xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ).

Các đối tượng khiêng quan tài nhảy múa giữa đường trong buổi tiệc sinh nhật

Bước đầu xác định, Vẹn, Liêm, Đức và Em cùng khiêng quan tài. Lộc là người nằm trong quan tài và Khải cầm cờ.

Cơ quan chức năng cũng đang xác minh thêm 2 người có liên quan khác là Lý Tuyết Cương (sinh năm 1985, ngụ xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Diệu (sinh năm 1982, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long).

Không gian buổi tiệc sinh nhật được mô phỏng như đám tang

Trước đó, tối 4-6, tại cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) do Nguyễn Hoàng Nhật làm chủ diễn ra buổi tiệc sinh nhật (của Nhật) với sự tham gia của nhiều người. Trong buổi tiệc sinh nhật có cả quan tài, trống, đội kèn tây, bàn phúng điếu, di ảnh, người đeo tang… Nghi thức cắt bánh kem được thực hiện bằng khúc đưa tiễn của đội kèn tây, đồng thời trong buổi tiệc có cả việc đốt giấy vàng mã.

Một nhóm người trong buổi tiệc còn cho người nằm vào quan tài để vui đùa và khiêng quan tài ra đường nhảy múa trong tiếng nhạc inh ỏi.

Các video tại buổi tiệc sau đó được chia sẻ nhanh chóng tại nhiều hội, nhóm, diễn đàn Facebook.

TUẤN QUANG