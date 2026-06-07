Vụ tổ chức sinh nhật như đám tang: Công an triệu tập nhóm người liên quan lên làm việc

Ngày 7-6, thông tin từ cơ quan chức năng TP Cần Thơ cho biết, công an đã triệu tập những người liên quan trong vụ việc nhóm người tổ chức “sinh nhật như đám tang” gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Buổi tiệc sinh nhật của ông N.H.N. được tổ chức mô phỏng như một đám tang

Thông tin ban đầu, buổi tiệc diễn ra vào tối 4-6 tại một cơ sở kinh doanh trại hòm ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, do ông N.H.N. (sinh năm 1984, thường trú phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) làm chủ, với sự tham gia của nhiều người.

Nhóm người tại buổi tiệc khiêng quan tài ra đường nhảy múa

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.H.N. cho biết, buổi tiệc được tổ chức để mừng sinh nhật mình. Đến cuối tiệc, một nhóm người đã làm “lễ bế quan”, có người nằm vào quan tài và được khiêng ra đường nhảy múa. Quá trình này diễn ra trong khoảng 3 phút.

Qua xác minh ban đầu từ các đoạn video, cho thấy ông N.H.N. đứng tại dải phân cách, nhảy theo nhạc, không có hành động ngăn cản nhóm người khiêng quan tài ra đường nêu trên.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, hành vi của nhóm người trên có dấu hiệu của tội phạm “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ diễn biến, động cơ, mục đích việc tổ chức tiệc sinh nhật theo hình thức đám tang. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng làm rõ vai trò các đối tượng giúp sức và liên quan, như: trưng bày, quay phim, gây rối trật tự...

Nhóm người tại buổi tiệc còn nằm vào quan tài để vui đùa

Như Báo SGGP đã thông tin, những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ nhiều video ghi lại hình ảnh một tiệc sinh nhật được tổ chức mô phỏng như đám tang. Buổi tiệc sinh nhật có đông người tham dự, rạp được dựng ngay trên đường giao thông.

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TUẤN QUANG