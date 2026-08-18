Xã hội

Kịp thời cứu ngư dân nghi bị đau ruột thừa trên biển

SGGPO

Rạng sáng 18-8, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu cá TG 90368 TS, cứu một ngư dân bị đau bụng dữ dội, nghi đau ruột thừa, đưa về bờ điều trị kịp thời.

Cứu kịp thời ngư dân nghi đau ruột thừa trên biển. Thực hiện: THÀNH HUY

Trước đó, tối 17-8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin tàu cá TG 90368 TS có ngư dân Nguyễn Văn Chí Th. (sinh năm 2000, quê Đồng Tháp) bị đau dữ dội vùng bụng dưới, nghi đau ruột thừa. Thời điểm báo nạn, tàu cá cách mũi Vũng Tàu khoảng 109 hải lý về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 85 hải lý về phía Đông. Khu vực tàu hoạt động có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7-8.

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Ngư dân được lực lượng cứu nạn hàng hải và biên phòng động viên. Ảnh: THÀNH HUY

Trung tâm đã đề nghị Đài Thông tin duyên hải TPHCM kết nối tư vấn, hỗ trợ y tế từ xa cho tàu cá, đồng thời phối hợp các lực lượng liên quan triển khai phương án cứu nạn.

Do tình trạng sức khỏe ngư dân có nguy cơ diễn biến xấu, vị trí tàu cá ở xa đất liền, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 413 cùng bác sĩ của Bộ đội Biên phòng TPHCM lên đường cứu nạn.

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Tàu SAR 413 đưa ngư dân cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III tại phường Phước Thắng (TPHCM), sáng 18-8. Ảnh: THÀNH HUY

Đến khoảng 2 giờ 21 ngày 18-8, tàu SAR 413 tiếp cận tàu TG 90368 TS và đưa ngư dân Th. sang tàu để được chăm sóc y tế. Sau đó, tàu SAR 413 khẩn trương đưa nạn nhân về bờ.

Đến 7 giờ sáng nay, tàu SAR 413 cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III tại phường Phước Thắng (TPHCM), bàn giao ngư dân cho cơ quan chức năng và gia đình đưa đi điều trị.

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THÀNH HUY

Từ khóa

SAR 413 Bộ đội Biên phòng TPHCM Đau ruột thừa Tàu cá Ngư dân Hàng hải cứu nạn

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