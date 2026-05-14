Sáng 14-5, Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, tàu KN-407 vừa kịp thời cấp cứu thành công một ngư dân bị tai nạn lao động khi đang khai thác hải sản trên biển.

Clip Tàu KN-407 kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Lúc 13 giờ 30 ngày 13-5, tàu KN-407 đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia thì nhận được tin báo từ tàu cá BT 99397 TS về việc có thuyền viên bị tai nạn trong quá trình đánh bắt hải sản.

Tàu KN - 407 tiếp cận tàu cá

Tàu cá BT 99397 TS do ông Lê Gia Huy (sinh năm 1983, quê tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng. Tại thời điểm ngư dân gặp nạn, trên tàu có 4 thuyền viên, hành nghề giã cào.

Trong quá trình thu lưới trên biển, dây tời bị đứt và quật mạnh vào người khiến ngư dân Trần Văn Đè (sinh năm 1979, quê tỉnh Vĩnh Long) bị gãy tay trái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ tàu KN-407 đã khẩn trương cơ động tiếp cận tàu cá, khẩn trương cấp cứu ngư dân gặp nạn.

Cán bộ, nhân viên tàu KN-407 cố định vị trí tay bị gãy cho ngư dân

Đến 14 giờ 13-5, lực lượng quân y trên tàu tiến hành thăm khám, sơ cứu, băng bó, cố định vết thương và cấp thuốc cho ngư dân Trần Văn Đèo.

Đến 14 giờ 45 cùng ngày, tàu KN-407 bàn giao ngư dân Trần Văn Đèo cho tàu cá BT 99397 TS đưa vào cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục điều trị.

Cán bộ, nhân viên tàu KN-407 chăm sóc y tế cho ngư dân gặp nạn

Hiện sức khỏe ngư dân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

MẠNH THẮNG