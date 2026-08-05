Kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 5-8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, Tàu KN-278 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 kịp thời tiếp cận, cấp cứu một ngư dân bị đau dạ dày cấp khi đang khai thác hải sản trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Indonesia.

Trước đó, sáng 4-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, Tàu KN-278 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá BTh 97599 TS, do ông Trần Minh Trọng (sinh năm 1998, quê xã Long Hải, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng. Ngư dân Nguyễn Hữu Thọ (sinh năm 2001, quê đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) làm việc trên tàu bất ngờ đau dạ dày dữ dội, sức khỏe suy giảm, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận tin, Tàu KN-278 nhanh chóng tăng tốc tiếp cận tàu cá, chuẩn bị lực lượng và trang thiết bị y tế để cấp cứu ngư dân.

Sau điều trị ban đầu, sức khỏe ngư dân ổn định

Sau khi tiếp cận tàu, tổ công tác đưa anh Thọ sang Tàu KN-278 thăm khám, điều trị.

Hiện sức khỏe anh Thọ ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đủ điều kiện tiếp tục hành trình trên biển.

MẠNH THẮNG