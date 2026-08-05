Xã hội

Kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển

SGGPO

Ngày 5-8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, Tàu KN-278 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 kịp thời tiếp cận, cấp cứu một ngư dân bị đau dạ dày cấp khi đang khai thác hải sản trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Indonesia.

Trước đó, sáng 4-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, Tàu KN-278 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá BTh 97599 TS, do ông Trần Minh Trọng (sinh năm 1998, quê xã Long Hải, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng. Ngư dân Nguyễn Hữu Thọ (sinh năm 2001, quê đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) làm việc trên tàu bất ngờ đau dạ dày dữ dội, sức khỏe suy giảm, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận tin, Tàu KN-278 nhanh chóng tăng tốc tiếp cận tàu cá, chuẩn bị lực lượng và trang thiết bị y tế để cấp cứu ngư dân.

mo mat.jpg
Sau điều trị ban đầu, sức khỏe ngư dân ổn định

Sau khi tiếp cận tàu, tổ công tác đưa anh Thọ sang Tàu KN-278 thăm khám, điều trị.

Hiện sức khỏe anh Thọ ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đủ điều kiện tiếp tục hành trình trên biển.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG

Từ khóa

Đặc khu Phú Quý Tổ quân y Long Hải Đau dạ dày Lưới vây Tàu cá Quân y Cứu nạn ngư dân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn