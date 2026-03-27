Cần Thơ: 3 trường hợp nguy kịch do ngộ độc cá nóc

Ngày 27-3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, chỉ trong 2 ngày, đơn vị đã tiếp nhận và cấp cứu 3 trường hợp ngộ độc cá nóc nguy hiểm.

Theo đó, ngày 25-3, bệnh viện tiếp nhận 2 nam bệnh nhân T.V.T. và N.V.G. (cùng sinh năm 1962, ngụ xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ) được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Ngã Bảy trong tình trạng tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc.

Đến ngày 27-3, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân (Đ.H.P., sinh năm 1989, ngụ xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ) là người ăn cá nóc cùng với 2 bệnh nhân trước đó.

Một trong số 3 bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc cá nóc

Theo lời kể, số cá này được bắt trong vườn nhà, rồi chỉ được rửa sạch và nấu canh chua, không qua sơ chế. Tổng cộng có 4 người cùng ăn, mỗi người ăn từ 3–6 con. Khoảng 1 giờ sau ăn, 2 bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng tê môi, tê đầu ngón tay, diễn tiến tăng dần nên được đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhập viện, cả 3 bệnh nhân được xử trí tích cực tại Khoa cấp cứu và hồi sức tích cực – chống độc. Hiện tại, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định và được chuyển sang theo dõi tại Khoa nội tiêu hóa – huyết học lâm sàng.

BS.CKII. Dương Thiện Phước, Trưởng Khoa hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, ngộ độc cá nóc có thể khởi phát rất nhanh, độc tố tetrodotoxin sẽ tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch. Sau ăn, bệnh nhân bị tê bì, thường có tê bì quanh môi lưỡi, mặt, rồi liệt các cơ toàn thân, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê. Trong đó, nguyên nhân tử vong phần lớn là do liệt cơ hô hấp, ngừng thở.

Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin, biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp tuần hoàn kịp thời. Do đó, người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời không sử dụng các loại cá có hình dạng tương tự, kể cả cá kích thước nhỏ để chế biến thức ăn.

TUẤN QUANG