Lâm Đồng: Đèo Đa Mi thông tuyến, nguy cơ sạt lở vẫn cao

Sau nhiều giờ khắc phục sạt lở, đèo Đa Mi trên quốc lộ 55 (tỉnh Lâm Đồng) đã cơ bản thông tuyến. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến khu vực này vẫn có nguy cơ sạt lở cao.

Sáng 9-10, ông Trần Trung Hải, Chủ tịch UBND xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng), cho biết điểm sạt lở trên đèo Đa Mi, đoạn quốc lộ 55 qua địa bàn xã, đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông trở lại.

Sạt lở khu vực đèo Đa Mi khiến giao thông bị ảnh hưởng

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 8-10, đất đá và cây cối sạt xuống đường tại khu vực thôn Đa Mi 1, khiến giao thông bị chia cắt. Lực lượng chức năng cùng các đơn vị liên quan đã huy động nhân lực, máy móc thu dọn đất đá, cây cối. Đến tối cùng ngày, các phương tiện có thể lưu thông trở lại.

Đất đá, cây cối từ trên cao tràn xuống mặt đường

Theo UBND xã La Dạ, trong hơn 10 ngày qua, khu vực đèo Đa Mi xảy ra ít nhất 16 lần sạt lở tại nhiều vị trí, đe dọa an toàn giao thông. Mưa lớn vẫn kéo dài, nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao, nhất là đoạn quốc lộ 55 từ đầu đèo Đa Mi đến khu vực giáp xã Bảo Lâm 3. Lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ để theo dõi, ứng phó sự cố.

Đèo Đa Mi bị sạt lở, đất đá bị tràn xuống mặt đường

Báo cáo của UBND xã La Dạ về đợt thiên tai từ ngày 22-9 đến 3-10 cho thấy, sạt lở và ngập úng gây thiệt hại tài sản của người dân ước tính khoảng 275 triệu đồng. Nhiều thiết bị gia dụng, xe máy, máy móc phục vụ sản xuất bị hư hỏng; một bờ ao nuôi cá bị vỡ.

Về hạ tầng giao thông, sạt lở đất đồi ảnh hưởng nhiều vị trí trên quốc lộ 55 và các tuyến đường nông thôn. Một số đoạn đường bê tông bị xói mòn chân, nền với tổng chiều dài 111m, độ sâu từ 3,5-8m. Kinh phí dự toán sửa chữa các vị trí này hơn 1,95 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo tại các khu vực sạt lở

UBND xã La Dạ đang phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả, rà soát thiệt hại và triển khai các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

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TIẾN THẮNG