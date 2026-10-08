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Lâm Đồng: Sạt lở đèo Đa Mi, tạm thời chia cắt quốc lộ 55

SGGPO

Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 8-10, tại quốc lộ 55 đoạn qua thôn Đa Mi 1, xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông tạm thời chia cắt.

Video: Lực lượng chức năng nỗ lực giải phóng hiện trường sạt lở tại đèo Đa Mi, quốc lộ 55

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên khối lượng lớn đất đá và cây rừng tràn xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường khiến giao thông trên quốc lộ 55 qua khu vực tạm thời bị chia cắt cả hai chiều.

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Lực lượng chức năng nỗ lực giải phóng hiện trường sạt lở tại đèo Đa Mi, quốc lộ 55

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, UBND xã La Dạ huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cơ quan quản lý đường bộ tiếp cận hiện trường, khẩn trương khắc phục. Do khối lượng đất đá, cây rừng sạt xuống lớn, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Địa phương huy động thêm máy múc để đẩy nhanh tiến độ và bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông ở 2 đầu đèo, hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn.

Trước đó, từ ngày 6 đến rạng sáng 8-10, mưa lớn khiến đèo Đa Mi xảy ra sạt lở tại nhiều vị trí với tổng chiều dài khoảng 120m. Đến trưa 8-10, các điểm sạt lở trước đó cơ bản được xử lý, giao thông qua đèo được bảo đảm. Vụ sạt lở mới xảy ra vào chiều cùng ngày khiến tuyến đường tiếp tục bị ách tắc.

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sạt lở Lâm Đồng mưa thời tiết

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