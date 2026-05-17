Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: An Giang phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hài hòa giữa kinh tế và môi trường

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh An Giang diễn ra tại đặc khu Phú Quốc vào sáng 17-5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý: An giang phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hài hòa giữa kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; cùng khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và nhiều nhà đầu tư lớn trong, ngoài nước.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh An Giang tham dự hội nghị



Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Một trong những điểm nhấn của quy hoạch là triển khai đồng bộ 21 dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 137.000 tỷ đồng. Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, các dự án này không chỉ phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng của quốc gia mà còn tạo cú hích lớn cho hạ tầng, đô thị, du lịch và môi trường đầu tư của Phú Quốc, qua đó hình thành cực tăng trưởng mới cho toàn vùng ĐBSCL.

Tại hội nghị, tỉnh An Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn gần 67.000 tỷ đồng. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, địa phương đã thu hút 29 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 161.900 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỉnh ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đơn vị và trao 24 biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng vốn dự kiến khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, hội nghị lần này là dịp để An Giang khẳng định tầm nhìn phát triển mới, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới và thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư. Quy hoạch tỉnh đã hình thành chuỗi liên kết giữa các đô thị động lực như Đặc khu Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc và Long Xuyên; đồng thời kết nối các hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế sông Mekong và vùng ĐBSCL.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị



Với các doanh nghiệp ký kết đầu tư với tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị phải thực hiện đúng cam kết, bảo đảm “nói đi đôi với làm”, tránh tình trạng cam kết lớn nhưng triển khai chậm. Chính phủ và các bộ, ngành cam kết đồng hành, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài.

Đối với tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý, tỉnh không thể phát triển riêng lẻ mà phải đặt trong tổng thể liên kết vùng và chiến lược quốc gia. Việc xác định mô hình tăng trưởng, định hướng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn cần dựa trên mối liên kết chặt chẽ với TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ; đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng giao thương, thu hút đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa.

Để hiện thực hóa quy hoạch và mục tiêu phát triển, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị An Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch vùng ĐBSCL và Quy hoạch tỉnh An Giang; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Đặc khu Phú Quốc đến năm 2050, tầm nhìn 2065; ưu tiên nguồn lực cho các dự án phục vụ APEC 2027 với tầm nhìn phát triển dài hạn.

Cùng với đó, tỉnh cần quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn” về hạ tầng, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực thực thi công vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý An Giang cần tập trung phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, logistics, du lịch, dịch vụ lưu trú, thương mại; đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế biển, năng lượng sạch, tài chính, bất động sản, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.

“Phát triển phải nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, An Giang được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng ĐBSCL. Các cực tăng trưởng trọng điểm gồm Đặc khu Phú Quốc, Thổ Châu, Châu Đốc - Tịnh Biên - Hà Tiên và trục Rạch Giá - Long Xuyên - Châu Đốc. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11-11,2%/năm trong giai đoạn 2026-2030; đến năm 2030 GRDP đạt khoảng 260.000 - 265.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 164-166 triệu đồng/năm.

