Lao động - An sinh

Lần đầu tiên tổ chức hội thi tay nghề công nhân ngành metro

SGGPO

Chiều 26-10, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC) phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM trao giải Hội thi tay nghề “HURC phát triển – Vững vàng chuyên môn”.

Đây là lần đầu tiên tại TPHCM, một hội thi tay nghề được tổ chức dành riêng cho lực lượng thanh niên công nhân đang trực tiếp tham gia vận hành, bảo trì và phục vụ hành khách trên hệ thống đường sắt đô thị.

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Các thí sinh trải qua phần thi thực hành. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Cuộc thi khởi tranh từ ngày 7-10 đến ngày 21-10, 60 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn tham gia vòng chung kết, với 3 bảng thi, gồm: điều hành, vận hành tàu; bảo trì Metro và dịch vụ tại nhà ga. Ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc.

Giải nhất bảng A thuộc về thí sinh Lê Diệu Linh (Xí nghiệp vận hành), giải nhất bảng B thuộc về Trần Chí An (Xí nghiệp Bảo dưỡng), và thí sinh Nguyễn Văn Chung (Xí nghiệp vận hành) đoạt giải nhất bảng C.

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Trao giải cho các thí sinh đạt thứ hạng cao. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Qua từng phần thi, hình ảnh người lao động trẻ được thể hiện không chỉ ở sự thành thạo về chuyên môn mà còn ở tinh thần trách nhiệm, khả năng thích ứng với công nghệ mới và khát vọng đóng góp vào sự phát triển của giao thông công cộng hiện đại.

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Các thí sinh tham dự phần thi lý thuyết. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Trong bối cảnh TPHCM đang từng bước phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đặc biệt là mạng lưới đường sắt đô thị, việc xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng vững vàng và tác phong làm việc chuyên nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng.

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HỒNG ĐÀO

Từ khóa

công nhân Metro người thợ giỏi thi tay nghề

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