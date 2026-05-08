Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện thành công 20 ca ghép thận

Qua 2 năm, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đơn vị đầu tiên triển khai ghép tạng tại ĐBSCL đã thực hiện thành công 20 ca ghép thận, mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Ê kíp thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ người hiến chết não

Ngày 8-5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức hội nghị báo cáo hành trình 2 năm triển khai kỹ thuật ghép thận.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não từ ngày 31-1-2024.

Đến ngày 25-4-2024, ca ghép thận đầu tiên tại bệnh viện được triển khai với sự tham gia của hơn 20 bác sĩ, nhân viên y tế và hỗ trợ từ ê kíp của Bệnh viện Chợ Rẫy. Ca ghép thận đã diễn ra thành công trong sự vui mừng của ê-kíp cả 2 bệnh viện, đánh dấu bước phát triển vượt bậc, cột mốc đầu tiên của y tế khu vực ĐBSCL trong lĩnh vực ghép tạng.

Trải qua 2 năm từ ca ghép thận thành công đầu tiên, đến nay Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện thành công 20 ca ghép thận. Trong đó, có 15 ca cùng huyết thống, 3 ca vợ chồng và 2 ca từ người hiến chết não. Tất cả các bệnh nhân sau ghép đều có sức khỏe ổn định, chức năng thận tốt và chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy

BS-CKII. Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, để có được thành công trong lĩnh vực ghép tạng, bệnh viện đã trải qua quá trình chuẩn bị bài bản, từ cơ sở pháp lý, nhân lực, trang thiết bị đến quy trình chuyên môn. Đặc biệt là sự hỗ trợ từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình chuyển giao kỹ thuật. Bên cạnh ghép thận, thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng danh mục kỹ thuật ghép tạng cao cấp đối với gan và tim.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, mỗi ca ghép thận thành công không chỉ là một thành tựu y học, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đem lại niềm vui, hy vọng và mở ra cuộc sống mới cho người bệnh. Hành trình nỗ lực và đi đến thành công trong lĩnh vực ghép tạng của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã và đang thắp lên niềm hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại ĐBSCL.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã quyết định tặng bằng khen cho tập thể Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy vì đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực y tế.

TUẤN QUANG

Cần Thơ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ Bệnh viện Chợ Rẫy ghép thận 20 ca ghép thận

