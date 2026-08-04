Hơn 500 học sinh Lâm Đồng tham gia Ngày hội Vươn cao Việt Nam

Trước thềm năm học mới, hơn 500 học sinh tại xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã tham gia Ngày hội Vươn cao Việt Nam do Vinamilk phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức. Không chỉ trao tặng nguồn dinh dưỡng, chương trình còn mang đến cho các em nhiều hoạt động trải nghiệm, vận động, khám phá tri thức và nuôi dưỡng ước mơ, tiếp nối hành trình gần 20 năm của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam vì trẻ em cả nước.

Các đại biểu trao tặng những phần học bổng Vinamilk đến cho các em học sinh Trường Tiểu học An Hiệp (Ảnh: Hải An)

Ngày 2-8, sân Trường Tiểu học An Hiệp (điểm trường Gan Reo, xã Hiệp Thạnh) rộn ràng với ngày hội dành cho hơn 500 học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn. Dịp này, chương trình trao tặng hơn 20.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk ADM nhằm hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em địa phương trước năm học mới.

Sau 19 năm, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao hơn 43 triệu sản phẩm dinh dưỡng đến với hơn 550.000 trẻ em Việt Nam (Ảnh: Hải An)

Theo Vinamilk, sản phẩm được bổ sung 23 dưỡng chất thiết yếu phục vụ sự phát triển của trẻ và đã đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định về an toàn, chất lượng theo chứng nhận của Clean Label Project (Hoa Kỳ). Hoạt động nằm trong khuôn khổ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam do Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai từ năm 2008 nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận dinh dưỡng cho trẻ em trên cả nước. Đối với xã Hiệp Thạnh – địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn chênh lệch, những chương trình hỗ trợ về dinh dưỡng và giáo dục được kỳ vọng góp phần tạo thêm điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hiệp Thạnh, cho biết những phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ, góp phần cải thiện dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe và tạo thêm động lực để các em học tập, rèn luyện. Điểm mới của Ngày hội Vươn cao Việt Nam năm nay là chuỗi hoạt động trải nghiệm được thiết kế theo nhiều chủ đề như dinh dưỡng, vận động, khám phá tri thức và nuôi dưỡng ước mơ. Các em được tham gia trò chơi vận động, tìm hiểu kiến thức bổ ích, đồng thời trải nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hình dung bản thân trong nghề nghiệp mơ ước tương lai. “Con bất ngờ nhất là được nhìn thấy hình ảnh mình làm bác sĩ trong tương lai. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ”, em Lê Trần Khánh An, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học An Hiệp, chia sẻ.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinamilk - đón nhận Bằng khen của Bộ Y tế từ Bộ trưởng Đào Hồng Lan, tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "50 năm - Phụng sự khát vọng Việt" (Ảnh: Minh Anh)

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinamilk, cho biết bên cạnh việc trao tặng nguồn dinh dưỡng, doanh nghiệp mong muốn tạo thêm cơ hội để trẻ em được chăm sóc tốt hơn, phát triển toàn diện và tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Theo ông, khi trẻ có nền tảng tốt về dinh dưỡng và điều kiện học tập thuận lợi hơn, các em sẽ có thêm cơ hội vươn xa trong tương lai.

Có thể thấy, ra đời từ năm 2008, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam chủ trì cùng sự đồng hành của Vinamilk. Sau gần hai thập kỷ triển khai, chương trình đã đến với tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, trao hơn 43 triệu sản phẩm dinh dưỡng với tổng giá trị gần 210 tỷ đồng cho hơn 550.000 trẻ em. Riêng năm 2026, Vinamilk cam kết trao tặng 500.000 hộp sữa, trị giá 3,5 tỷ đồng, cho khoảng 11.000 trẻ em trên cả nước. “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam là một trong những chương trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em được duy trì lâu dài và có quy mô lớn, góp phần mang sữa đến với trẻ em trên mọi miền đất nước và thu hẹp khoảng cách tiếp cận dinh dưỡng giữa các vùng miền.” Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, khẳng định.

MINH XUÂN