Saigon Co.op chuyển Co.opmart từ nơi mua sắm thành điểm đến trải nghiệm

Không chỉ đến siêu thị để mua thực phẩm hay hàng tiêu dùng, thời gian tới khách hàng có thể dành nhiều giờ tại Co.opmart để thưởng thức ẩm thực, vui chơi cùng gia đình, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động cộng đồng. Đây là bước chuyển chiến lược của Saigon Co.op khi tái định vị Co.opmart từ mô hình bán lẻ truyền thống thành hệ sinh thái trải nghiệm, tạo lợi thế cạnh tranh mới trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh.

Không gian trưng bày hàng hoá được thiết kế lại để người tiêu dùng dễ nhận diện nhóm hàng hoá cần mua. Ảnh HỒNG CHÂU

Giữ chân khách bằng trải nghiệm

Sau ba thập kỷ phát triển, Co.opmart đang thực hiện cuộc “lột xác” lớn nhất kể từ ngày khai trương siêu thị đầu tiên. Những Co.opmart như Xa Lộ Hà Nội, Cống Quỳnh, Cần Thơ, Huế, Hà Nội, Thanh Hóa… đã được đầu tư theo hướng hiện đại, trực quan và thân thiện hơn. Không gian bán hàng không còn chỉ là những dãy kệ hàng mà được bổ sung khu trải nghiệm, khu ẩm thực, khu giới thiệu đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và nhiều hoạt động dành cho cả gia đình. Đây là mô hình sẽ được Saigon Co.op từng bước nhân rộng trên toàn hệ thống hơn 800 điểm bán.

Co.opmart tăng không gian trải nghiệm cho khách hàng. Ảnh HỒNG CHÂU

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết sự thay đổi xuất phát từ chính nhu cầu của người tiêu dùng. Nếu trước đây khách hàng chỉ quan tâm đến giá cả và hàng hóa thì nay họ mong muốn có thêm trải nghiệm trong mỗi lần đến siêu thị. “Định hướng của Saigon Co.op là chuyển Co.opmart từ điểm bán thành điểm đến. Khách hàng không chỉ đến mua sắm mà còn có thể ăn uống, vui chơi, nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động trải nghiệm và tận hưởng nhiều tiện ích trong cùng một hệ sinh thái”, ông Thắng chia sẻ.

Theo ông Thắng, cùng với việc nâng cấp không gian bán lẻ, Saigon Co.op đang kết nối Co.opmart với Sense City, Co.op Online và chương trình khách hàng thành viên để người tiêu dùng có thể sử dụng quyền lợi xuyên suốt từ mua sắm, ẩm thực, giải trí đến lưu trú. Đây sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp chuyển từ bán hàng đơn thuần sang cung cấp trải nghiệm toàn diện.

Định hướng này đã được thể hiện qua chuỗi chương trình “Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào”. Thay vì chỉ giảm giá hàng hóa, Co.opmart tổ chức các khu check-in, lớp học nấu ăn, lễ hội ẩm thực ba miền, khu trải nghiệm hàng OCOP và nhiều hoạt động văn hóa cuối tuần. Người tiêu dùng không chỉ đến để mua sắm mà còn dành nhiều thời gian hơn để khám phá và tận hưởng không gian siêu thị.

Kiến tạo không gian tiêu dùng mới

Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), thương mại điện tử đang đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu mua sắm thông thường. Vì vậy, lợi thế của bán lẻ trực tiếp không còn nằm ở diện tích hay số lượng hàng hóa mà ở khả năng tạo ra trải nghiệm khác biệt. Một mô hình tích hợp mua sắm, ẩm thực, giải trí và các tiện ích sẽ giúp kéo dài thời gian khách hàng lưu lại điểm bán, gia tăng giá trị của mỗi lần mua sắm và hình thành sự gắn kết với thương hiệu. Đây là hướng đi mà nhiều tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới đã triển khai và các doanh nghiệp Việt cũng đang từng bước chuyển dịch theo xu hướng này.

Co.opmart tổ chức các khu check-in, lớp học nấu ăn, lễ hội ẩm thực ba miền, khu trải nghiệm hàng OCOP. Ảnh HỒNG CHÂU



Ở góc độ nhà sản xuất, ông Trương Chí Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, cho rằng mô hình bán lẻ trải nghiệm còn tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu sâu hơn về chất lượng, công nghệ chế biến và câu chuyện sản phẩm. Với các mặt hàng chế biến sâu hay sản phẩm OCOP, việc người tiêu dùng được trải nghiệm trực tiếp sẽ góp phần nâng cao khả năng nhận diện và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc chuyển đổi của Saigon Co.op không chỉ là thay đổi thiết kế siêu thị mà còn phản ánh sự dịch chuyển của toàn ngành bán lẻ. Khi giá cả và hàng hóa ngày càng dễ so sánh trên môi trường số, yếu tố quyết định giữ chân khách hàng chính là những trải nghiệm mà mua sắm trực tuyến không thể mang lại.

Với Saigon Co.op, Co.opmart trong tương lai sẽ không chỉ là nơi mua thực phẩm cho bữa cơm gia đình mà còn là không gian để gặp gỡ, thưởng thức ẩm thực, vui chơi cuối tuần, khám phá đặc sản vùng miền và tận hưởng nhiều dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái. Đây cũng là hướng đi mà doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo thêm giá trị cho người tiêu dùng, mở rộng đầu ra cho hàng Việt và nâng cao sức cạnh tranh của hệ thống bán lẻ thuần Việt trong giai đoạn phát triển mới.

MINH XUÂN