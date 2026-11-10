Lấy ý kiến về dự thảo mức thu phí, lệ phí đất đai mới trước khi trình HĐND TPHCM

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cho biết chính sách mới giúp người dân an tâm, tự tin tra cứu và chủ động nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến, không chi trả các chi phí trung gian không chính thức.

Các đại biểu tham dự hội thảo chiều 10-11. Ảnh: K.CHÂU

Chiều 10-11, Sở NN-MT TPHCM tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo 4 nghị quyết về mức thu 4 loại phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TPHCM. Các loại phí, lệ phí gồm phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn TPHCM.

Bà Bùi Thị Bích Tuyền, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, Sở TN-MT TPHCM cho biết việc ban hành các văn bản mới xuất phát từ yêu cầu thống nhất quy định thu trên toàn địa bàn sau khi hợp nhất địa giới hành chính, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật và tình hình thực tiễn. Theo kế hoạch, các dự thảo Nghị quyết sẽ được trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 12-2026.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM Bùi Thị Bích Tuyền phát biểu tại hội thảo. Ảnh: K.CHÂU

Tại hội thảo, có ý kiến băn khoăn việc áp dụng biểu phí phân bậc theo giá trị tài sản. Cụ thể, phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, áp dụng biểu phí phân bậc theo giá trị tài sản với 4 ngưỡng: dưới 5 tỷ, từ 5-10 tỷ, trên 10-100 tỷ và trên 100 tỷ đồng. Theo ban soạn thảo, mức thu ở bậc giá trị cao giúp bù đắp chi phí giải quyết cho các hồ sơ thuộc diện miễn phí, vốn chiếm khoảng 30% đối với phí thẩm định và 12% đối với giao dịch bảo đảm của hộ gia đình, cá nhân.

Hiện có địa phương như Hải Phòng đang dùng ngân sách hỗ trợ các khoản phí này. Theo ban soạn thảo, nếu áp dụng cách này, với lượng hồ sơ khổng lồ, mỗi năm ngân sách TPHCM phải gánh khoảng 600-700 tỷ đồng.

Liên quan đến băn khoăn về việc thu đồng thời phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp Giấy chứng nhận, Ban soạn thảo khẳng định hai khoản thu không bị chồng chéo do khác biệt về bản chất, mục đích và đối tượng nộp. Phí thẩm định nhằm bù đắp chi phí nghiệp vụ do bên thực hiện đăng ký biến động chi trả, trong khi lệ phí mang tính ấn định bảo hộ pháp lý do người thụ hưởng cuối cùng nộp.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: K.CHÂU

Đáng chú ý, mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân chỉ dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng; riêng phí giao dịch bảo đảm tính trên hợp đồng thế chấp có thời hạn tới 30 năm nên chi phí phân bổ hằng năm là rất nhỏ.

Kết luận hội thảo, bà Bùi Thị Bích Tuyền nhấn mạnh thông điệp tăng phí đi đôi với tăng chất lượng dịch vụ, minh bạch chi phí và chi trả đúng giá trị thực tế. Chính sách mới giúp người dân hoàn toàn an tâm, tự tin tra cứu và chủ động nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến, không chi trả các chi phí trung gian không chính thức.

KHÁNH CHÂU