Sáng 24 - 11 (nhằm ngày 16-10 Âm lịch), tại di tích An Sơn miếu, đặc khu Côn Đảo (TPHCM) long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống giỗ bà Phi Yến lần thứ 241 năm 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; đại diện các ban ngành, đoàn thể cùng hàng ngàn người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế.

Đại biểu cùng hàng ngàn người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế dự lễ khai mạc

Từ sáng sớm, khuôn viên miếu An Sơn và các tuyến đường dẫn về khu vực tổ chức lễ hội đã rộn ràng bước chân người dân, du khách. Sắc cờ hội, cờ phướn cùng không khí náo nức của ngày hội lớn tạo nên bức tranh sinh động, đậm sắc màu văn hóa truyền thống.

Chương trình khai mạc Lễ hội truyền thống giỗ bà Phi Yến

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo nhấn mạnh: "Trong những năm qua, Lễ hội truyền thống giỗ bà Phi Yến giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tâm linh của người dân Côn Đảo. Đến nay, lễ hội đã trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, được đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến".

Lễ giỗ bà Phi Yến có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Côn Đảo

Đây cũng là dịp để nhân dân và du khách cùng tham gia thực hành các nghi lễ văn hóa truyền thống, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa. Qua đó nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Sau lễ khai mạc, 241 người dân địa phương và du khách đã hào hứng tham gia hội thi kéo co tập thể. Con số 241 mang ý nghĩa tượng trưng cho lần tổ chức của lễ hội, đồng thời tạo nên điểm nhấn sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh cộng đồng. Tiếng reo hò cổ vũ, những nhịp kéo đồng lòng, cùng nụ cười rạng rỡ của người tham gia làm cho không khí lễ hội thêm náo nhiệt.

Các hoạt động sôi nổi diễn ra xuyên suốt 3 ngày từ 24 tới 26-11.

Lễ hội truyền thống giỗ bà Phi Yến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 đến hết ngày 26-11 (nhằm ngày 16, 17 và 18-10 Âm lịch), với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Suốt những ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách còn được trải nghiệm, mua sắm tại các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản, quà lưu niệm Côn Đảo, quầy thư pháp; tham gia hội thi làm bánh dân gian, hội thi cắm hoa. Bên cạnh đó, địa phương tổ chức các chương trình giao lưu đờn ca tài tử, các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt, hội thi Rung chuông vàng dành cho học sinh với chủ đề tìm hiểu về cuộc đời bà Phi Yến và giá trị lễ hội góp phần đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Lễ hội đã góp phần kết nối các thế hệ người dân trên đảo bằng niềm tự hào về bản sắc văn hóa quê hương.

Lễ hội giỗ bà Phi Yến được thực hiện theo phong tục truyền thống của địa phương: Rước linh vị hoàng tử Hội An từ miếu An Sơn đến miếu Cậu tại khu vực Cỏ Ống và ngược lại; cúng Tiên thường; lễ Mộc dục (còn gọi là lễ Tắm Bà). Lễ chính giỗ diễn ra lúc 10 giờ ngày 26-11 (nhằm ngày 18-10 Âm lịch) tại di tích miếu An Sơn.

Giữa nhịp sống đang từng ngày đổi thay, Lễ hội truyền thống giỗ bà Phi Yến vẫn được gìn giữ như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các thế hệ người dân trên đảo bằng niềm tự hào về bản sắc văn hóa quê hương. Đến với lễ hội, mỗi người dân là chủ thể gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản; mỗi nghi thức được thực hiện, mỗi câu chuyện được kể lại, mỗi hoạt động văn hóa được tiếp nối đều góp phần làm cho di sản có sức sống bền bỉ trong đời sống cộng đồng.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI