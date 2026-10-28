Vườn quốc gia Bạch Mã tiếp nhận 21 cá thể chim trĩ sao

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm bảo vệ động vật hoang dã của Thảo cầm viên Sài Gòn. Số cá thể chim trĩ sao được chuyển giao nằm trong đàn 44 cá thể chim trĩ sao đã được Thảo cầm viên Sài Gòn bảo tồn, nuôi dưỡng và nhân giống thành công.

Chim trĩ sao được chuyển giao về Vườn quốc gia Bạch Mã và được chăm sóc trong điều kiện nuôi nhốt bán tự nhiên

Để đàn chim thích nghi với nơi ở mới, Thảo cầm viên Sài Gòn cử cán bộ chuyên môn đi cùng, hỗ trợ kiểm tra sức khỏe và chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, nuôi nhốt, nhân giống cho Vườn quốc gia Bạch Mã.

Chim trĩ sao (Rheinardia ocellata) được ví như "phượng hoàng ẩn dật của đại ngàn Trường Sơn" nhờ vẻ ngoài đặc biệt và tập tính sống kín đáo dưới rừng rậm Trường Sơn. Chim trống có mào lông dựng đứng, bộ đuôi dài từ 1,5–1,7m. Bộ lông màu nâu hạt dẻ điểm những chấm trắng tròn như hàng ngàn vì sao.

Vào mùa sinh sản, tiếng gọi bạn tình của chúng có thể vang vọng qua các thung lũng.

Chim trĩ sao hiện được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế

Chim trĩ sao hiện được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), đồng thời thuộc nhóm IB theo quy định pháp luật Việt Nam, nhóm động vật rừng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Việc tiếp nhận đàn chim trĩ sao mở ra thêm cơ hội nghiên cứu, bảo tồn và nhân giống loài chim quý tại Vườn quốc gia Bạch Mã, hướng đến mục tiêu tái thả về tự nhiên.

VĂN THẮNG