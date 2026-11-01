“Mẹ đỡ đầu” giúp trẻ yếu thế viết tiếp ước mơ

Hưởng ứng Tháng cùng Phụ nữ hành động (tháng 10-2026), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) nhiều địa phương ở TPHCM đã triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu để giúp đỡ trẻ em mồ côi, yếu thế.

Dẫu không chung máu mủ ruột rà, sự đồng hành lặng lẽ mà bền bỉ của các dì, các chị đã thắp lên hơi ấm cho những mảnh đời chông chênh, làm điểm tựa nâng đỡ bao ước mơ dở dang để vươn tới tương lai.

Mới đây, chị Lê Thị Thu Kha, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 15 (phường Hòa Bình, TPHCM) nhận làm mẹ đỡ đầu cho em Đàm Lưu Kim Th. (học sinh lớp 6) và Nguyễn Hoàng Minh A. (sinh viên cao đẳng). Mẹ ruột của Kim Th. bỏ đi khi em còn nhỏ, cha vừa bị bắt trong một vụ án liên quan đến ma túy. Hiện tại, em sống cùng ông nội bị tai biến nằm liệt giường và bà nội lớn tuổi. Thiếu sự yêu thương, quan tâm, bảo ban của cha mẹ, việc học của Kim Th. đứng trước nguy cơ dang dở. Minh A. cũng là đứa trẻ lớn lên thiếu vắng tình thương của cha. Em sống với mẹ và gia đình ngoại trong căn nhà cũ, hoàn cảnh thiếu trước hụt sau. Tuy nhiên, em vẫn nỗ lực học tập và đang tìm thấy tương lai ở giảng đường.

Nhận đỡ đầu 2 em, mỗi tháng ngoài việc trích một khoản tiền nhỏ hỗ trợ, chị Kha còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập. Đặc biệt, chị Kha còn sát cánh kèm cặp, bảo ban, định hướng tương lai để những đứa trẻ thiếu vắng tình thương như Kim Th. không bỏ học, sa ngã.

Phụ nữ phường Hòa Bình, TPHCM nhận đỡ đầu các em nhỏ yếu thế tại lễ ra mắt chương trình Mẹ đỡ đầu vào tháng 10-2026. Ảnh: TRANG NGUYỄN

Hưởng ứng Tháng cùng Phụ nữ hành động (tháng 10-2026), Hội LHPN phường Hòa Bình vừa ra mắt chương trình “Vòng tay yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”. Dịp này, 11 phụ nữ đã nhận chăm lo, hỗ trợ 13 trẻ em yếu thế trên địa bàn; qua đó tạo điểm tựa vững chắc, tiếp thêm động lực giúp các em hướng tới một tương lai tươi sáng.

Tại phường Minh Phụng, một trẻ yếu thế khác cũng đang được Hội LHPN phường tiếp sức vươn lên trên con đường trở thành điều dưỡng. Âu Khánh Ng. (16 tuổi) mất mẹ khi mới 12 tháng tuổi. Cha em cũng mang nhiều bệnh tật rồi bỏ đi biệt tích. Những năm sau đó, ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời nên em sống với người dì ruột. Thương cháu côi cút, chị Nguyễn Hòa Thanh Xuân (dì ruột của Ng.) làm việc quần quật để nuôi con và cháu ăn học. Tuy nhiên, với một phụ nữ đơn thân, việc nuôi con và cháu không hề đơn giản. Dù có ước mơ trở thành điều dưỡng, nhưng không ít lần Khánh Ng. nghĩ đến chuyện bỏ học để đỡ đần dì bớt vất vả.

“Tôi thường khuyên cháu không được bỏ ngang mà hãy cố gắng học, ít nhất phải hết lớp 12. Sau đó, nếu có điều kiện thì học tiếp, ngặt quá thì chuyển sang học nghề để mai này có thể tự lập, không nhọc nhằn mưu sinh”, chị Thanh Xuân tâm sự.

Tháng 6-2026, Hội LHPN phường Minh Phụng đã tặng chị Thanh Xuân chiếc xe bán bánh mì để làm phương tiện mưu sinh, có điều kiện nuôi con cháu ăn học. Vừa qua, em Khánh Ng. được chị Lê Nguyễn Anh Thơ, một thương nhân chợ đầu mối Bình Điền, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN phường Minh Phụng, nhận đỡ đầu. Mỗi tháng, ngoài hỗ trợ về vật chất, chị Anh Thơ còn đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình và Khánh Ng. để em nỗ lực học tập, viết tiếp ước mơ trở thành điều dưỡng.

33 mẹ đỡ đầu của 25 trẻ em yếu thế Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN phường Minh Phụng, cho biết, trên địa bàn phường hiện có 33 phụ nữ chung tay nhận làm mẹ đỡ đầu cho 25 em nhỏ mồ côi, yếu thế. Hầu hết các chị đều là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ. Tùy điều kiện, mỗi người sẽ có một cách đồng hành khác nhau như: hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm, quần áo, đồ dùng học tập… theo từng tháng hay quý. Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở sự hỗ trợ vật chất mà còn ở quá trình đồng hành bền bỉ, giúp trẻ yếu thế cảm nhận được sự chở che của gia đình, tổ chức hội và cộng đồng. Từ những sẻ chia này, một mạng lưới yêu thương đang từng ngày được đan dệt, tiếp thêm điểm tựa để các em vững tin bước vào tương lai.

TRANG NGUYỄN