Đại học Ngân hàng TPHCM ký kết hỗ trợ phụ nữ phường Thủ Dầu Một

Ngày 15-10, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thủ Dầu Một vừa ký kết thỏa thuận hợp tác, phối hợp trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ và phát triển cộng đồng.

Theo chương trình ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai 5 nội dung:

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em; pháp luật về lao động, an sinh xã hội, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng;

Góp ý chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và gia đình;

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trang bị kiến thức pháp luật về khởi nghiệp, kinh doanh, quản lý tài chính và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Hội cũng như đời sống; tạo điều kiện cho sinh viên học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế tại cơ sở thông qua các hoạt động khảo sát thực tế và chương trình cộng đồng.

Phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, kết nối nguồn lực chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN phường Thủ Dầu Một và Trường Đại học Ngân hàng TPHCM ký kết thoả thuận hợp tác

Theo bà Lê Thị Thúy Hà, Chủ tịch Hội LHPN phường Thủ Dầu Một, chương trình hợp tác giúp Hội có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tri thức, chuyên môn và phương pháp hoạt động mới, lấy nhu cầu, lợi ích thiết thực của phụ nữ làm trọng tâm.

NGỌC TRĂM