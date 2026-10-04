Bếp ăn tự chọn, gói trọn yêu thương

Mỗi tháng một lần, bếp ăn ở phường Thới An, TPHCM lại đỏ lửa phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ở đây có đồ ăn sáng, nước uống, trái cây tráng miệng… như buffet nhà hàng, nhưng phục vụ hoàn toàn miễn phí.

Buổi sáng rộn tiếng cười

Sáng thứ bảy, ngày 26-9, bà Trịnh Thị Luận (67 tuổi) rảo bộ dọc theo tuyến đường Nguyễn Thị Kiêu, phường Thới An với xấp vé số trên tay. Tới cửa Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Thới An (số 2 Nguyễn Thị Kiêu), bà Luận dừng lại trước tấm bảng hiệu “Bữa sáng yêu thương”.

Bước vào trong, bà ấn tượng với không gian như nhà hàng, có đủ loại đồ ăn sáng để mọi người thoải mái lựa chọn. Được các tình nguyện viên ân cần chào đón, bà đến khu vực bếp chọn một tô bánh canh, sau đó ra bàn rót ly trà tắc.

“Hàng ngày, tôi thường nhịn ăn sáng, có khi đói quá thì mua gói xôi 10.000 đồng để tiết kiệm. Hôm nay được bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, thơm ngon, lại được phục vụ miễn phí, tôi thấy rất vui”, bà Luận chia sẻ.

Người lao động khó khăn ở phường Thới An đến “Bữa sáng yêu thương” tùy chọn món ăn theo sở thích.

﻿Ảnh: MẪN NHI

Khi biết về chương trình, chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (43 tuổi) háo hức gọi 2 cô con gái Thảo Vy (7 tuổi) và Quỳnh Như (6 tuổi) cùng đến ăn sáng. Chị Yến là mẹ đơn thân, làm công việc nhổ cỏ mướn tại các vườn rau. Mấy mẹ con sống trong một căn phòng trọ nhỏ trên đường TA20, khu phố 6, phường Thới An.

Tới “Bữa sáng yêu thương”, 3 mẹ con gọi món bánh canh, lấy thêm rau, trà tắc và trái cây tráng miệng. Ngồi giữa hai cô con gái, chị vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ.

Chị Yến xúc động nói: “Hồi sáng, nghe nói đi ăn tiệm, Thảo Vy nhất quyết không chịu đi. Cháu sợ mẹ tốn tiền. Đây là lần đầu tiên 3 mẹ con được ngồi ăn tiệm mà cảm giác thoải mái như vầy. Các cô chú trong bếp rất niềm nở, ân cần”. Chỉ trong buổi sáng ngày 26-9, bếp đã phục vụ hơn 500 phần ăn gồm bún, mì, bánh canh và trái cây, đồ uống miễn phí cho người dân.

Bếp nhỏ ấm tình người

“Bữa sáng yêu thương” do Hội LHPN và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Thới An phối hợp thực hiện, bắt đầu từ tháng 7-2026. Chương trình diễn ra mỗi tháng một lần vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật của tuần cuối tháng.

Trong khuôn viên Trung tâm cung ứng dịch vụ công, ban tổ chức xếp 5 bộ bàn ghế phục vụ bà con ăn uống tại chỗ. Ngân hàng BIDV - chi nhánh Sở giao dịch 2, TPHCM hỗ trợ chi phí mua nguyên liệu. Cán bộ, nhân viên đơn vị và hội viên phụ nữ trên địa bàn phường cùng góp sức, góp tiền nấu nướng, chuẩn bị nước uống và món tráng miệng.

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ khu phố 25, phường Thới An, làm đầu bếp chính. Chị Vân cho biết, nhiều năm qua, chi hội thực hiện chương trình bữa ăn yêu thương tặng bà con khó khăn, mỗi tháng nấu một lần khoảng 200 suất ăn nên đã có sẵn một số dụng cụ.

Ngoài ra, khi triển khai bếp ăn, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn hỗ trợ rất nhiệt tình nên việc thực hiện khá thuận lợi. Các tình nguyện viên và hội viên phụ nữ luôn háo hức chuẩn bị, chờ đến ngày cuối tháng để bếp ăn mở cửa phục vụ người dân.

Bà Phạm Thị Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Thới An, cho biết thêm: “Bữa sáng yêu thương” đặt kế hoạch mỗi lần mở cửa sẽ tặng khoảng 200-300 suất ăn đến bà con. Món ăn được thay đổi thường xuyên. Bộ phận đứng bếp cũng tranh thủ trò chuyện để hiểu về khẩu vị, sở thích của bà con nhằm rút kinh nghiệm, đảm bảo phục vụ tốt hơn.

Khi bắt tay thực hiện “Bữa sáng yêu thương”, tập thể cán bộ, hội viên Hội LHPN và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Thới An rất trăn trở về hành trình lâu dài của chương trình. Bên cạnh suất ăn, mọi người đã nỗ lực kết nối các nhà hảo tâm để có những phần quà ý nghĩa tặng bà con mang về.

Như hồi tháng 7, cùng với việc chuẩn bị 200 phần bún thịt xào, ban tổ chức còn trao 10 suất học bổng đến các em học sinh (trị giá 500.000 đồng/suất), 50 túi thực phẩm thiết yếu tặng các hộ khó khăn trên địa bàn (trị giá 500.000 đồng/túi) và 10 phần quà gồm gạo, mì, dầu ăn để gửi tặng khách vãng lai đến bếp ăn.

MẪN NHI